Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Theresa Hein

Schönheit kann etwas sehr Subjektives sein. Die Münchner sind ja immer bemüht, alles in dieser Stadt zu verteidigen, was irgendjemand hässlich finden könnte. Beim Arabellahaus stößt die Liebe zur Stadt jedoch an ihre Grenzen. Wer, fragt man sich im Vorbeifahren, baut denn sowas Der-Sau-grausend-greisliges (= Unansehnliches)? Aber wie gesagt, Schönheit liegt oft im Auge des Betrachters.

Schon längere Zeit steht der Abriss des Hochhauses im Raum. Erst kürzlich traf mein Kollege Gerhard Matzig diejenigen, die dieses Haus lieben: seine Bewohner. Der Chef der Bayerischen Hausbau sagte heute, die endgültige Entscheidung zu einem Abriss sei noch nicht gefallen. Warum die Mieter trotzdem ausziehen müssen, erklärt Alfred Dürr.

Trotzdem gehört das Arabellahaus irgendwie dazu, jede noch so hübsche Stadt braucht der Authentizitä̱t wegen ein paar Kanten. Wie das Heizkraftwerk an der Brudermühlbrücke, das man an einem Sommerabend als romantisch rotglühenden Punkt in der Ferne verklären kann.

Liebes Arabellahaus, jetzt ist es wohl zu spät Dir das zu sagen, aber besser spät als nie: Irgendwie bist Du in deiner grotesken Plumpheit etwas Besonderes.

Ex-Frau lässt sich heimlich befruchtete Eizelle einsetzen - Mann muss zahlen

Weil er ungewollt Vater wurde und keinen Unterhalt zahlen will, klagt ein Mann vor dem Landgericht München gegen die Arztpraxis, die den Eingriff vornahm. Ohne Erfolg. Zum Artikel

So unterschiedlich sauber ist die Luft auf Münchens Straßen

Seit Januar misst die Stadt an 20 Stellen die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid. Die ersten Ergebnisse zeichnen ein durchwachsenes Bild. Zum Artikel

Sprayer verschmieren Monopteros

Vandalen haben den Monopteros ästhetisch fragwürdig gestaltet und im Olympiastadion wird endlich wieder Fußball gespielt: Bilder aus der Stadt. Zu den Bildern

Innenministerium: Neues Polizeiaufgabengesetz

Im Interview mit SZ-Redakteuren verteidigt der bayerische Innenminister die Einführung des neuen Polizeiaufgabengesetzes. Herrmann sagte, Terrorismus sei nicht die einzige Bedrohung, vor der man Menschen schützen müsse. Auch im Falle von Bedrohungen von Leib, Leben oder der sexuellen Selbstbestimmung solle die Polizei "bereits dann eingreifen können, wenn eine Gefahr erst zu entstehen droht". Kritikern wirft Herrmann vor, eine "Gespensterdebatte" zu führen Zum Artikel

