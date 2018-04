18. April 2018, 19:08 Uhr München heute Anti-Terror-Übung / Entschädigung für Opfer des Wiesn-Anschlags / Schönste Sonnenterrassen

Und was die Stadt sonst bewegt.

Von Jana Stegemann

Wo waren Sie am Abend des 22. Juli 2016? Nahezu jeder Münchner, jede Münchnerin erinnert sich an die Anschlagsnacht am OEZ und wie die Stadt für Stunden in Panik verfiel. Die gestrige Nacht wird den Münchnern wohl nicht in Erinnerung bleiben - obwohl zwischen Mitternacht und 3.40 Uhr Schüsse, Schreie und Sirenen rund um den Hauptbahnhof zu hören sind. In diesem Video meines Kollegen Martin Moser sehen Sie, wie es rund um den Hauptbahnhof zuging.

Alles klingt beängstigend real und ziemlich beklemmend - auch für Journalistinnen und Journalisten, die wissen, dass es sich nur um die größte Anti-Terror-Übung handelt, die es in München bisher gab. Was schnell wieder klar wird, wenn man zu den Schaulustigen blickte, die es sich an den Absperrungen teilweise mit Bierflaschen gemütlich machten. Dennoch haben hier 2000 Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute den Ernstfall geprobt. Das Terror-Szenario war denkbar schwierig und unübersichtlich, mein Kollege Martin Bernstein beschreibt es hier.

In München geriet in dieser Nacht trotzdem niemand in Panik - sogar in den sozialen Netzwerken nicht. Die sicherheitsverwöhnten Münchnerinnen und Münchner verstanden, dass es eine Übung war. Ihre drängendsten Fragen galten ihren im Sperrgebiet parkenden Autos und dem Zugfahrplan.

Das Wetter: Sonne bei 26 Grad!

Der Tag in München

Opfer des Wiesn-Anschlags erhalten Entschädigung 38 Jahre nach dem Terrorakt legt die Stadt ein Hilfsprogramm für Betroffene auf. Zum Artikel

Asylbewerber demonstrieren gegen Lebensbedingungen in Unterkunft 200 Bewohner am Fliegerhorst haben in Fürstenfeldbruck unter anderem gegen die Streichung des Taschengelds protestiert. Ein Beamter wurde verletzt, zwei Flüchtlinge wurden festgenommen. Zum Artikel

Gutachter erklärt Schützen von Unterföhring für schuldunfähig Experten bescheinigen Alexander B. eine schwere psychische Störung. Er habe erst, als das Video der Tat vor Gericht gezeigt wurde, realisiert, was er getan habe. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Währenddessen in...

Aschaffenburg: Späte Anklage 30 Jahre nachdem er eine junge Frau vergewaltigt, fast getötet und verscharrt haben soll, muss ein 55-Jähriger nun wegen versuchten Mordes vor Gericht. Beamte hatten den Mann im Oktober vergangenen Jahres überraschend festgenommen, nachdem ein altes Beweisstück routinemäßig auf DNA-Spuren untersucht worden war. Die damals 22 Jahre alte Frau aus dem Raum Offenbach hatte sich nach der Tat schwer verletzt zu einer nahegelegenen Straße geschleppt, wo sie von einem Autofahrer gefunden wurde. Zum Artikel