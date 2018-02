21. Februar 2018, 19:01 Uhr München heute Ärger um Volkstheater-Plakat / Geteiltes Echo zu Ikea-Plänen / Olympiaturm wird 50

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Mit der Größe ist es ja so eine Sache. Da denkt man, man wäre der Größte, ob das nun Körpergröße, seelische Größe oder die Beliebtheit bei den Mitmenschen ist, und dann kommt irgendein dahergelaufener Berliner und sagt: Ich bin 76 Meter und 73 Zentimeter größer. So erging es dem Olympiaturm in München, der zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung im Jahr 1968 der höchste Fernsehturm der Bundesrepublik war. Mittlerweile wurde der Olympiaturm europaweit schon oft übertrumpft, ein Wahrzeichen der Stadt ist er trotzdem noch.

Morgen wird dieses Wahrzeichen 50 Jahre alt. Beschlossen wurde der Bau bereits, als die Stadt von ihrer Olympiabewerbung noch gar nichts wusste - aber weil er mitten im späteren Olympiapark entstand, wurde der Turm zum Wahrzeichen der Spiele. Was wohl alles gebaut worden wäre, wenn die Olympischen Winterspiele 2018 nach München gekommen wären? Mein Kollege Dominik Hutter hat sich das mal überlegt.

Falls Sie heute Abend mit einem besonders guten Gefühl nach Hause gehen, weil Sie vor dem Team und dem Chef auftrumpfen konnten, lassen Sie sich nicht täuschen: Der Berliner Kollege, der sie überholen wird, lauert vermutlich schon hinter der nächsten Ecke. Aber wenn Sie treue Kollegen haben, wie die Münchner es sind, erinnern die sich auch noch 50 Jahre später wohlwollend an Sie.

Das Wetter: Es bleibt bewölkt, ab und zu schneit es. Die Temperaturen bewegen sich um ein Grad unter Null.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Penis-Protest Und wieder erregt ein Plakat des Volkstheaters Ärger - diesmal zum Thema Schwule. Zum Artikel

Anschlag auf Commerzbank am Tegernseer Platz Mit Farbbeuteln und Steinen attackierten Unbekannte in der Nacht die Bankfiliale. Ob die Tat Teil einer politisch motivierten Serie ist, prüft jetzt der Staatsschutz. Zum Artikel

Geteiltes Echo auf Ikea-Pläne für Filiale in bester Lage Ein Ikea-Markt in der Innenstadt: Oberbürgermeister Dieter Reiter kann den Überlegungen des Konzerns durchaus etwas abgewinnen. Doch die Skepsis in den vielleicht betroffenen Stadtvierteln ist groß. Zum Artikel

Stadtwerke prüfen Pläne für mehrere Heizwerke in der Innenstadt Als Ersatz für den Kohleblock im Münchner Norden könnten die Stadtwerke bis zu sieben kleine Anlagen bauen. Wegen der elf möglichen Standorte werden heftige Debatten erwartet. Zum Artikel

Tickets gewinnen: Der Fall Mersault - Eine Gegendarstellung | 22.02. Kammerspiele Der iranische Regisseur Amir Reza Koohestani inszeniert den Roman eines algerischen Journalisten (nach einem Klassiker von Camus) mit einem internationalen Ensemble. Das Ergebnis überzeugt!

Ausstellungseröffnung: Rudolf Bott. Enduro | 22.02. Villa Stuck Schmuck, Vasen oder Gefäße: Die Arbeiten des Goldschmieds sind in den historischen Räumlichkeiten der Villa Stuck zu sehen. Eine interessante Gegenüberstellung zwischen Botts Werken und dem historischen Kontext der Künstlervilla, in der einst Franz von Stuck lebte und arbeitete.

Meine drei lyrischen Ichs | 22.02. Einstein Kultur Lyrik und Kunst zum letzte Mal in der ehemaligen Bierlagerhalle. Zu hören gibt es einmal mehr die Texte dreier junger Autoren, die jegliche Facetten der modernen Lyrik abdecken.

WÄHRENDDESSEIN IN...

Nußdorf: Einsiedler ohne Eigenbötelei gesucht

Suchen Sie zum ersten Mai einen neuen Job? Die Nußdorfer Kirchenstiftung St. Vitus bräuchte einen Bewohner für eine Einsiedelei, ein Häuschen direkt neben der Kirche Mariä Heimsuchung. Der neue Einsiedler oder die neue Einsiedlerin (es darf ausdrücklich auch eine Frau sein) soll eine "idealistisch gesinnte, krichennahe Person" sein. Der Bruttolohn beträgt monatlich etwa 1500 Euro. Strom und Wasser sind vorhanden, geheizt wird mit Holz. Die Aufgaben reichen von der Betreuung der Pilger bis hin zur Vertretung für die Nußdorfer Meßnerin. Wer also dachte, ein Einsiedlerleben sei zugleich ein menschenscheues, ist hier falsch: Ein Eigenbrötler wäre nicht so gut, heißt es.

