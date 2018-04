30. April 2018, 19:40 Uhr München heute Ältester Erotik-Shop macht zu / Neues Lokal am Nockherberg / 37-Jährige betrügt Rentnerin

Nachrichten und Lesenswertes aus München.

Von Bernhard Hiergeist

Smalltalk zählt nun nicht zu den, sagen wir, allerfeurigsten Leidenschaften des gemeinen Münchners oder der gemeinen Münchnerin. Im Grunde erschöpft er sich in Formeln wie Mei, Schaumermal oder Des muast mögn. Und alles, was darüber hinausgeht, ist uns häufig schon unangenehm. Charlotte Binder dagegen kennt dieses Gefühl überhaupt nicht. Zu ihrem Beruf gehört es zum Beispiel, mit männlichen Kunden innerhalb von wenigen Sekunden über deren jeweilige Penisgröße zu sprechen.

Diese Fähigkeit hat sich Binder in 30 Jahren erworben, in denen sie den ältesten Sex-Shop Münchens führte. Mitte Mai macht Binder zu und geht in Rente, zu diesem Anlass hat mein Kollege Philipp Crone sie getroffen. Wer jetzt aber schlüpfrige Anekdoten erwartet, liegt ganz falsch. Es ging mehr um Gefühle in der Großstadt - Einsamkeit, Vertrauen, Liebe - und auch deren Zukunft.

Wie München grantelt und lacht, wie es säuft und tanzt, wie es wohnt und leuchtet - all das weiß man ja. Aber wie es liebt? Abgesehen von der Schmuserei im Wiesnzelt wissen wir darüber recht wenig. Falls Sie jetzt sagen: Gut so, so genau möchte ich das eh gar nicht wissen. Dann sagen wir: Mei. Schaun's halt amal.

Das Wetter: viele Wolken, ganz vereinzelt Sonne. Temperaturen bis 15 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

An diesem stillen Örtchen darf es bald laut werden Die ehemalige öffentliche Toilette am Nockherberg wird zum Lokal: Der Betreiber des Riffraff eröffnet dort das Crönlein - samt einer ungewöhnlichen Freischankfläche. Zum Artikel

37-Jährige gibt Freundschaft vor - und betrügt Rentnerin um 32 000 Euro Die beiden Frauen lernten sich im Donisl kennen. Zunächst bezahlte die Jüngere die Getränke, doch bald bat sie ständig um Geld. Nun muss sie ins Gefängnis. Zum Artikel

86-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall Er geriet bei Grasbrunn mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Fahrzeugen zusammen. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Draußen in meinem Kopf | 01.05. Monopol Kino Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der den muskelkranken Sven betreut. Nach Startschwierigkeiten kommen sich die beiden Männer näher und eine tiefe Freundschaft entsteht.

Stephan Dillemuth | 01.05. Lenbachhaus Als Professor für Kunstpädagogik und Künstler beschäftigt sich Dillemuth mit verschiedenen Lebensformen und der Rolle der Künstler innerhalb der Gesellschaft. Dabei setzt er auch Bayern in einen biografischen Kontext.

Tickets gewinnen: Circuit Des Yeux | 04.05. Kammerspiele Seit 2007 kreiert die Amerikanerin Haley Fohr experimentellen und dunklen Folk, der auf ihrem vierten Album "Reaching for Indigo" fast meditative Kraft entfaltet.

WÄHRENDDESSEN IN...

Brüssel: Auftritt der Goaßlschnoizer

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat den Grafinger Landtagsabgeordneten Thomas Huber gefragt, ob der nicht ein bisschen "gelebtes bayerisches Brauchtum" nach Brüssel bringen könne. Nun, Huber ließ sich nicht lumpen und trommelte im Wahlkreis: Am Mittwoch, 2. Mai, fahren nun also die Zornedinger Goaßlschnoizer nach Brüssel, um dort zusammen mit den Grafinger Trachtlern und den Glonner Blasmusikanten einen original Grafinger Maibaum vor der bayerischen Landesvertretung bei der Europäischen Union aufzustellen. Noch Fragen? Ja, bitte! Was macht eigentlich einen guten Goaßlschnoizer aus? Zur Antwort

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg