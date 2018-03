14. März 2018, 18:55 Uhr München Gleisänderung

Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke führen zu Einschränkungen im S-Bahnverkehr

Wer in der Nacht vom Freitag, 16., auf Samstag, 17. März mit der S-Bahn unterwegs ist, muss sich wegen Bauarbeiten auf Einschränkungen auf der Stammstrecke einstellen. Zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke ist die Strecke gesperrt, die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein (Infos unter s-bahn-muenchen.de). Der Grund für die Sperrung: Für den Bau der zweiten Stammstrecke muss die Bahn zwischen Donnersbergerbrücke und Laim bestehende Gleise versetzen. Denn sie braucht in Laim eine Baustelleneinrichtungsfläche, also Platz für Bagger und Baumaterial.

In Laim trifft die zweite auf die erste Stammstrecke. Dazu entsteht ein neues Gleis im Norden der Station. Das Umsteigen von Stammstrecke eins auf zwei und umgekehrt soll für die Fahrgäste nur ein paar Meter in Anspruch nehmen. Sprich: Je Richtung halten die Züge am gleichen Bahnsteig. Das erfordert beim Bau einigen Aufwand: Östlich vom Bahnsteig werden die Gleise der beiden Stammstrecken jeweils wieder zusammengeführt. Die Gleise von Stammstrecke zwei werden dazu über die von Strecke eins geleitet, dazu ist eine neue Brücke nötig. Die oberirdischen Arbeiten sollen abgeschlossen sein, bevor der Tunnel von 2020 an ab der Donnersberger Brücke in die Tiefe gebohrt wird. Von September 2019 an wird dann der Bahnhof Laim umgebaut, inklusive der Laimer Unterführung, die eine neue Röhre bekommt.

Die Sperrung an diesem Freitag beginnt um 22.45 Uhr und endet am Samstagmorgen um 4.40 Uhr. Nur die S-Bahnen der Linie S 7 fahren dabei als einzige ohne Einschränkungen. Für die anderen Linien gilt: Die S 1 beginnt und endet am Hauptbahnhof (Gleis 18 bis 26) und verkehrt ohne Halt zwischen dort und Moosach. Die S 2-West beginnt und endet am Hauptbahnhof (Gleis 20 bis 26) und fährt ohne Halt von und bis Obermenzing. Die S 2-Ost beginnt und endet am Ostbahnhof. Die S 3-West beginnt und endet in Pasing. Die S 3- Ost beginnt und endet am Ostbahnhof. Die S 4 beginnt und endet in Pasing. Die S 6-West beginnt und endet am Hauptbahnhof (Gleis 27 bis 36) und fährt ohne Halt von und bis Pasing. Die S 6-Ost beginnt und endet an der Hackerbrücke. Die S 8 fährt ab Pasing (Gleis 5) ohne Halt bis zum Ostbahnhof (Gleis 7/8) und von dort weiter ohne Halt am Leuchtenbergring. Ab Daglfing fährt die S 8 normal weiter zum Flughafen. Das gilt sinngemäß auch für die Gegenrichtung.

Zum Ersatzfahrplan geht es hier.