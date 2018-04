2. April 2018, 18:45 Uhr München an Ostern Ungeklärte Brandserie / Polizei beendet Sadomaso-Party / Ärger am Viehhof

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Laura Kaufmann

Regelmäßig landet München bei den internationalen Rankings von Lifestyle-Magazinen auf einem der vorderen Plätze, was die Lebensqualität angeht. Eine niedrige Arbeitslosenquote und die hohe Kaufkraft, wenig Kriminalität und ein guter öffentlicher Nahverkehr fallen da ins Gewicht. Und im Vergleich zu London oder New York wohnt es sich hier geradezu billig.

Aber den Münchner tröstet der Vergleich mit dem Londoner Mietmarkt nicht unbedingt. Abgesehen davon ist es nicht mal nur der Platz zum Wohnen, der knapp wird. Erste Sportvereine schlagen Alarm. Und sogar in München gibt es Leute, die einem sehr urbanen Hobby namens Sprayen nachgehen. Die einen probieren sich noch aus, die anderen sprühen Streetart-Kunstwerke an Mauern. Im Viehhof fanden sie dafür noch Raum. Jetzt werden dort das Volkstheater und Wohnungen gebaut.

Nachverdichtung ist wichtig. Aber ist es nicht auch der Platz, der Freiraum, der eine Stadt lebenswert macht, und wie er genutzt wird? Der Viehhof hatte sich zu einer von vielen liebgewonnenen Subkultur-Heimat eintwickelt; jetzt ist das Open-Air-Kino mit Nachtbiergarten Geschichte und die Mauer mit Streetart niedergerissen, das Urban-Gardening-Projekt weicht der Sanierung einer anderen Mauer dort. Der Bahnwärter Thiel, eine kleine, noch wachsende Kulturstadt aus alten Schiffscontainern, darf sich hier für die nächsten Jahre noch niederlassen. Nicht alle gönnen ihm das. Raum wird rar, und die letzten freien Flecken in der Stadt sind so hart umkämpft wie die letzten Krokant-Eier im Osterkorb.

Das Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen steigen - auf frühlingshafte 21 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Seltsame Brandserie im Münchner Osten

Immer wieder brennt es in den Wäldern an der Stadtgrenze. Immer an Ostern. In einigen Fällen war es sicher Brandstiftung, doch der Täter wurde bisher nicht gefunden. Zum Artikel

Polizei beendet Sadomaso-Party

115 Gäste vergnügen sich am Samstagabend in einer Lagerhalle an der Aschauer Straße. Die BDSM-Feier war allerdings nicht genehmigt. Zum Artikel

Jubiläumsglocke im Alten Peter muss repariert werden

Weil die Jubiläumsglocke im Alten Peter gerissen ist, muss sie ausgebaut werden. Ihr Abtransport wird sehr kompliziert. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN ...

Holzkirchen: Mann vergisst Töchter an einer Raststätte

Ein zweifacher Vater wollte auf dem Weg zum Gardasee nur mal schnell tanken. Dort wäre er beinahe allein angekommen. Denn bei einem Stopp an der Rastanlage Holzkirchen-Süd kletterten seine beiden Töchter - vom Vater unbemerkt - aus dem Auto und gingen zur Toilette. Als die 10 und 14 Jahre alten Mädchen zurückkamen, war ihr Vater verschwunden. Zum Artikel

