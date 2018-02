13. Februar 2018, 18:55 Uhr München Achtjähriger Lebensretter

Ein achtjähriger Junge aus dem Stadtteil Milbertshofen hat am Montagabend goldrichtig reagiert und dadurch seinem Vater das Leben gerettet. Der Mann war laut Feuerwehr wegen eines internistischen Notfalls zu Hause bewusstlos zusammengebrochen. Vater und Sohn waren zu dem Zeitpunkt allein zu Hause, die Mutter befand sich zum Einkaufen in der Stadt. Der Bub erkannte sofort der Ernst der Lage und wählte den Notruf 112. Er schilderte dem Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle das Geschehen und den Ort des Notfalls. Anschließend erwartete der Achtjährige die zuerst eintreffende Besatzung des First-Responder-Fahrzeugs der Feuerwache Milbertshofen an der Haustür und führte sie zu seinem bewusstlosen Vater. Dieser kam sofort in ein Münchner Krankenhaus. Bis zur Heimkehr der Mutter unterhielt sich der Zweitklässler mit den Feuerwehrleuten.