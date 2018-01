2. Januar 2018, 18:31 Uhr Müllerstraße Feuer bei Bellevue di Monaco

In dem Haus in der Müllerstraße brach im fünften Stock ein Feuer aus.









Fußgänger bemerkten den Brand im fünften Stock des Hauses. Die Ursache ist noch unklar.

In einem Raum des Wohn- und Kulturzentrums Bellevue di Monaco ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Fußgänger sahen, wie Rauch aus einem Fenster im fünften Stock des Hauses an der Müllerstraße quoll, und riefen um 14.40 Uhr die Feuerwehr. Unter schwerem Atemschutz kämpfte sich ein Trupp in die Wohnung vor, ein zweites Team löschte über eine Drehleiter.

Währenddessen musste die Straße für Autos und die Trambahn gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.