8. Januar 2018, 21:46 Uhr Moosach Sparkassenfiliale macht dicht









Die Stadtsparkasse München schließt 2018 fünf ihrer 75 Standorte komplett - darunter die Filiale Hartmannshofen an der Allacher Straße 98, die bis März geschlossen wird. Zur Begründung heißt es in einem Schreiben der Bank an den Moosacher Bezirksausschuss (BA), dass dies einem "veränderten Kundenverhalten" entspreche. Die Kunden könnten weiterhin benachbarte Filialen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Die BA-Mitglieder wenden sich jetzt mit der Bitte an das Referat für Arbeit und Wirtschaft, "sich dafür zu verwenden, dass ein anderes Geldinstitut in diesem Teil Münchens wenigstens einen gebietszentralen Geldautomaten aufstellt." Für diese Formulierung stimmte der BA einstimmig.