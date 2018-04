22. April 2018, 18:54 Uhr Moosach Polizisten als Lebensretter

Für einen Mitarbeiter der Münchner Stadtwerke in einem Bürogebäude in der Emmy-Noether-Straße in Moosach hat es sich am Donnerstagnachmittag gut getroffen, dass zufällig zwei Polizeibeamte des Unfallkommandos zu Ermittlungen im Haus waren. Als der Mann, mit dem die Befragungen nichts zu tun hatten, plötzlich zusammenbrach wegen eines epileptischen Anfalles, im Krampf das Bewusstsein verlor und nicht mehr atmete, kümmerten sich die Polizisten um dessen Wiederbelebung und Rettung. Die Beamten sind für solche Situationen geschult und konnten deshalb schnell reagieren. Wie die Polizei jetzt meldete, kam der betroffene Mann wieder zu sich und war nach einigen Minuten sogar schon wieder ansprechbar. Bis der Notarzt ihn in eine Klinik brachte, unterstützte auch ein Ersthelfer der Stadtwerke die Polizisten, die dem Mann wohl das Leben gerettet haben.