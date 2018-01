7. Januar 2018, 22:02 Uhr Moosach Kleingärtner bangen um ihre Parzellen









Das Idyll der Kleingärten an der Feldbahnstraße ist in Teilen gefährdet - möglicherweise aber in geringerem Umfang als bislang befürchtet. Grund dafür ist das bereits mehrmals diskutierte geplante Rad- und Fußwegsystem auf dem Gelände des ehemaligen Olympiabahnhofs. Die sogenannte Nord-Süd-Grünverbindung würde auch auf Kosten der Kleingartenanlage entstehen, denn bis zu sechs Parzellen müssten möglicherweise dem Projekt zum Opfer fallen. Das hatte das Baureferat im Juli dieses Jahres bekannt gegeben. Die Planungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen; derzeit wird ein Vergabeverfahren vorbereitet.

Auf Anfrage des Bezirksausschusses Moosach erklärte das Baureferat nun in einem Schreiben, dass momentan neue Varianten geprüft würden, die "möglicherweise wesentlich weniger Parzellen tangieren." Darüber hinaus wird in dem Schreiben versichert: "Das Baureferat beabsichtigt keinesfalls, einzelne Parzellen ohne Zustimmung der betroffenen Kleingärtner zu beseitigen."