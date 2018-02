15. Februar 2018, 18:55 Uhr Monatelange Ermittlungen Junge Männer mit Waffenarsenal

Von bm

Es war ein kühler Montagabend mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt - und nur das dürfte einen 16-jährigen Taufkirchner vor Schlimmerem bewahrt haben. Denn der Jugendliche hatte eine Mütze über die Ohren gezogen und trug darüber noch eine Kapuze. Und so traf ihn zwar der auf ihn abgefeuerte Schuss aus einer Softairwaffe, doch die Plastikkugel verletzte ihn nicht. In Panik rannte der Junge nach Hause, seine Mutter informierte die Polizei. Jetzt, fast ein Vierteljahr nach der Tat vom 20. November, hat die Bundespolizei die Täter geschnappt - zwei junge Männer aus dem Landkreis München. Bei einer Hausdurchsuchung wurden außerdem die mutmaßliche Tatwaffe, eine täuschend echt aussehende Imitation der Pistole Walther P 99, sowie weitere Waffen und Täterkleidung sichergestellt.

Bundespolizisten hatten nach dem Schuss Videosequenzen der Bahnsteigaufzeichnung ausgewertet. Und dort war zu sehen, was sich gegen 21.30 Uhr am S-Bahnhof Taufkirchen zutrug. Die Aufnahmen zeigen, wie zwei junge Leute den Bahnsteig betreten und anschließend mit einer Waffe hantieren. Auch der Schuss auf den 16-Jährigen und dessen anschließende Flucht waren zu sehen. In den Fokus der Ermittler rückte zunächst der junge Mann, der nicht auf den 16-Jährigen geschossen hatte. Über den 18-Jährigen kamen die Beamten auf seinen ein Jahr älteren Kumpanen. Am Faschingsdienstag kamen Polizisten zu Hausdurchsuchungen in die elterlichen Wohnungen beider Jugendlicher.

Dabei fanden die Ermittler ein Waffenarsenal. Neben einem Baseballschläger und einem Messer wurden Softairwaffen und Munition sowie Kleidungsgegenstände beschlagnahmt. Der 18-Jährige besaß eine Softairpistole, sein Kumpel hatte die mutmaßliche Tatwaffe bei sich, außerdem eine Gaspistole, ein Softairgewehr und eine Softairmaschinenpistole. Die Bundespolizisten entdeckten auch Zubehörteile sowie mehrere tausend Schuss Softairkugeln und 15 Gewehrpatronen, vermutlich Leucht- oder Platzmunition. Woher diese Munition stammt und wie sie waffenrechtlich zu klassifizieren ist, wird noch ermittelt. Zu den Motiven der beiden Jugendlichen konnte die Bundespolizei noch keine Angaben machen. Der eine schweigt, der andere äußert sich offenbar widersprüchlich. Die Ermittler nehmen aber an, dass der 16-Jährige ein Zufallsopfer war.