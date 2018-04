8. April 2018, 18:49 Uhr Möhlstraße Zentrum jüdischen Lebens

Die Möhlstraße war nach dem Krieg ein Anziehungspunkt für viele in München lebende Juden

Die "begehrteste Münchner Adresse" habe man in den Jahren nach Kriegsende nicht in der weitgehend zerstörten Maximilian-, Theatiner- oder Brienner Straße finden können, so erinnert sich Charlotte Knobloch in ihrer Autobiografie. "Stattdessen war eine ruhige, von Villen gesäumte Straße, die sich hoch über dem Isarufer hinzog, der magische Anziehungspunkt für viele Münchner. Die Möhlstraße war das Zentrum des Schwarzmarkts." Mehr als 100 Geschäfte und Cafés drängten sich hier unter den Augen des Friedensengels bis hin zur Max-Joseph-Brücke, ein jüdischer Kindergarten, eine jüdische Schule, eine jüdische Apotheke, Restaurants wie das koschere Astoria - und ein fliegender Handel, der häufig mit dem untergegangenen Kleinhandelsviertel Warschaus in der Nalewki-Straße verglichen wurde. "Ausgerechnet in München", schreibt die Historikerin Tamar Lewinsky, "erblühte für einen begrenzten Zeitraum eine osteuropäisch-jüdische Kultur."

Alteingesessene Familien wie die von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, waren die Ausnahme. Als die amerikanische Armee am 30. April 1945 die Stadt befreit hatte, die sich einst als "Hauptstadt der Bewegung" gefeiert hatte, lebten in ihr nach offiziellen Angaben nur noch 84 Juden. Nur wenige hundert weitere jüdische Münchner kehrten lebend aus Konzentrationslagern zurück. Dass man trotzdem 1948 schon fast 8000 Juden in der Stadt zählte, lag vor allem an "Displaced Persons" (DPs): Menschen, die aus Osteuropa vor neuer Lebensgefahr flohen, besonders vor antisemitischen Pogromen in Polen. Sowie Menschen, die als Zwangsarbeiter oder KZ-Insassen verschleppt worden waren und nun, traumatisiert und ausgezehrt, von internationalen Hilfsorganisationen betreut wurden, die an der Möhlstraße ihren Sitz hatten.

Als Polizisten dort auf jüdische Demonstranten schossen, infolge der Proteste gegen die Süddeutsche Zeitung am 10. August 1949, war dies nur der Höhepunkt der Spannungen. Nachdem 1946 ein Auschwitz-Überlebender in einem DP-Lager in Stuttgart von einem Polizisten (und ehemaligen KZ-Wächter) erschossen worden war, kamen die Displaced Persons zwar unter den Schutz der US-Militärpolizei. Dennoch versuchte die Münchner Polizei immer wieder, die Möhlstraße unter ihre Kontrolle zu bringen, wie die Historikerin Lilly Maier erforscht hat. Als "Pestbeule für Münchens Stadtbild" bezeichnete ein interner Bericht des Reviers 21 die Straße noch 1951. Man treffe dort "lichtscheues Gesindel mit Verbrecher-Physiognomie".