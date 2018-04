5. April 2018, 17:35 Uhr Möbelhaus Ikea stoppt Neubau-Pläne in Eching

Ikea hat den geplanten Neubau seines Möbelhauses in Eching zunächst gestoppt.

Stattdessen sucht das schwedische Unternehmen weiter nach einem Standort in der Münchner Innenstadt.

Sollte aus dem Innenstadt-Projekt nichts werden, wäre allerdings auch ein Neubau in Eching für Ikea wieder denkbar.

Von Klaus Bachhuber und Pia Ratzesberger

Ikea sucht noch immer nach einem Grundstück in der Münchner Innenstadt und hat den geplanten Neubau in Eching vorerst abgesagt. Eigentlich wollte das Unternehmen das bisherige Haus dort abreißen und einen neuen, doppelt so großen Markt hochziehen.

Ein blauer Bunker im Umland aber passt nicht mehr zu der neuen Strategie von Ikea. Die Firma nämlich will wieder die jungen Großstädter erreichen, die kein Auto haben und viel im Internet bestellen. Man wolle sich auf "Standorte nahe der Stadtzentren konzentrieren", heißt es in einer Pressemitteilung. In Eching sollte der Neubau eigentlich am Platz des jetzigen Parkdecks entstehen, südlich vom bisherigen Einrichtungshaus. Noch 2018 sollte es losgehen, 2020 die neue Filiale eröffnen. Nun aber heißt es bei Ikea Deutschland, es sei wieder "komplett offen", wann und wie gebaut werde. Der bisher verfolgte Zeitplan und alle bisherigen Infos über die Echinger Pläne seien überholt - und eine Eröffnung 2020 nicht mehr realistisch.

Im Norden von Deutschland, in Hamburg, hat Ikea schon vor vier Jahren ein Haus in der Fußgängerzone eröffnet und damals viele Parkplätze gebaut, die heute kaum einer nutzt. Denn mehr als 80 Prozent der Kunden kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln; auch in München wolle man deshalb einen Standort finden, der "für mindestens die Hälfte der Besucher öffentlich erreichbar ist". Ikea sucht in vielen Regionen nach immer mehr Grundstücken für sogenannte Verteilzentren, um Online-Bestellungen schneller zu liefern. Der Umsatz im Internet sei in den vergangenen Jahren "deutlich zweistellig gewachsen" und man gehe davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen werde. Auch deshalb also wäre Ikea ein großes Haus in der Münchner Innenstadt lieber.

Es komme nun darauf an, ob man in "absehbarer Zeit" ein Grundstück finde, sagt eine Sprecherin, dann würde man den Neubau in Eching womöglich kleiner planen als bisher. Ganz aufgeben wolle man den "traditionellen Standort" aber nicht - das Einrichtungshaus in Eching war das erste der Firma in Deutschland, eröffnet 1974. Sollte Ikea in "absehbarer Zeit" allerdings kein Grundstück in der Münchner Innenstadt finden, werde man den Neubau in Eching doch wieder losgelöst von einem Haus in der Stadt planen. Auf die Nachfrage, was in "absehbarer Zeit" bedeute, will sich eine Sprecherin von Ikea Deutschland nicht festlegen. Nur so viel: "Weder bei den drei bisher diskutierten Standorten noch möglich neuen sind wir bisher weitergekommen."

Schon Anfang des vergangenen Jahres hatten die Technische Universität (TU) München und das Architektenbüro Studio Stadt Region im Auftrag der Firma drei mögliche Standorte für ein neues Haus in München untersucht: die Paketposthalle, den Ratzingerplatz und den Kapuzinerplatz. Der Plan wäre, dort jeweils nicht nur ein Möbelhaus zu bauen, sondern das ganze Viertel mitzudenken, auch mit Büros und Wohnungen zum Beispiel. So macht Ikea das mittlerweile auch in anderen Städten, in Kopenhagen oder in Nizza.

Die Pläne für Eching wiederum sind nicht die einzigen, die Ikea nun zurückzieht, auch die geplanten Häuser in Bottrop und in Castrop-Rauxel verfolgt die Firma nicht weiter. Die Konzepte für einen Neubau in Memmingen und ein neues Haus in Nürnberg werden noch überprüft.