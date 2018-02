14. Februar 2018, 19:01 Uhr Modepreis Kleider machen Designer

Anfang März vergibt die Stadt zum zweiten Mal ihren Modepreis, die Kollektionen sind bis dahin bei Händlern in der Innenstadt zu sehen. Der Wettbewerb soll jungen Kreativen beim Start ins Berufsleben helfen

Von Franziska Gerlach

In Paris habe man von einem Münchner Modepreis noch nichts gehört, sagt Nathalie Schenkel. Aber immerhin hat der Münchner Modepreis die junge Designerin nach Paris gebracht, nachdem sie 2016 den ersten Platz beim Münchner Modepreis belegt hatte. 10 000 Euro erhielt sie damals, das Geld investierte sie in "einen großen Traum": Sechs Monate Praktikum bei einem französischen Label. Auch sonst ist seit der Auszeichnung mit ihrer Anstellung als Designerin beim Münchner Label Mykke Hofmann alles gut gelaufen für Schenkel.

Am 9. März wird Bürgermeister Josef Schmid (CSU), Leiter des städtischen Wirtschaftsreferates, den Modepreis nun ein zweites Mal vergeben. Nominiert sind jeweils die drei besten Absolventen der Akademie Mode & Design, der Mediadesign Hochschule und der Deutschen Meisterschule für Mode. Die ersten drei Plätze des Designwettbewerbs wird eine prominent besetzte Fachjury vergeben, in der neben der deutschen Vogue-Chefin Christiane Arp unter anderem das bekannte Münchner Designerduo Talbot Runhof sitzen wird, also Johnny Talbot und Adrian Runhof. Auch die Münchner können wieder ihren Favoriten wählen, bis zum 3. März sind die Kollektionen bei Händlern der Innenstadt ausgestellt (Online-Abstimmung unter www.muenchen.de/modepreis2018).

Jasmin Schulz zeigt ihre Mode in der Hofstatt. (Foto: Alessanda Schellnegger)

Der Modepreis hat in seiner jetzigen Form nichts mit dem legendären Modepreis zu tun, der in den glanzvollen Tagen der Münchner Modewoche in den Achtzigerjahren Stardesigner wie Gianni Versace und Gianfranco Ferré an die Isar lockte. Die neue Auszeichnung ist als Unterstützung für den Nachwuchs gedacht - und als Anreiz, sein Designerglück nicht in Antwerpen, New York oder Paris zu suchen. Sondern in München.

Und wenn Schmid auch von "exzellenten Voraussetzungen" spricht, die München als Modestadt mitbringt mit seinen Messen, internationalen Marken und kleinen Szenelabels, so lässt sich nicht wegdiskutieren, dass es - modisch gesehen - schon besser stand um die Stadt. Traditionsunternehmen wie Roeckl Handschuhe & Accessoires waren zeitweise mit finanziellen Problemen in die Schlagzeilen geraten, dann wiederum hört man von Labels, die ganz aufgeben. Weil es einfach nicht mehr geht, weil sie die Miete für ihr Atelier nicht bezahlen können. Und weil sie abseits der großen Einkaufsstraßen weder gesehen werden, noch gekauft.

"Sichtbarkeit" ist deshalb zu einem gern bemühten Wort bei Stadtverantwortlichen wie Kreativen geworden. Für Arnold Gevers, Dekan für Modedesign an der Mediadesign Hochschule, bringt der Modepreis seinen Studenten nicht nur genau diese Sichtbarkeit, er versteht den Wettbewerb auch als Chance, sich mit den Anforderungen des Marktes vertraut zu machen. "Dadurch verstehen die Studenten, dass die Produkte für eine Öffentlichkeit gedacht sind." Anders gesagt: Soll eine Kollektion wirtschaftlich funktionieren, verzichtet man besser auf allzu viele Verrücktheiten im Design.

Beim Publikumspreis können die Münchner ihren Favoriten wählen: Die Kollektion von Laura Maria Pairan ist bei Konen ausgestellt. (Foto: Alessandra Schellnegger)

"Gerade als junger Designer entwickelt man sich ständig weiter", sagt Theresa Reiter. Die Designerin war vor zwei Jahren für den Modepreis nominiert, als einzige Teilnehmerin betrieb sie damals bereits eine eigene Firma. Verständlich also, dass sie lieber die Ware ihres Labels We.re bei einem Innenstadthändler gezeigt hätte als ihre Abschlusskollektion. Eine gute Erfahrung sei der Modepreis aber allemal gewesen, allein der Aufmerksamkeit wegen. Allerdings, sagt Theresa Reiter, würde sie es aus heutiger Sicht doch begrüßen, wenn sich auch selbständige, junge Designer aus der Stadt regulär bewerben könnten. Bürgermeister Schmid erklärt das Konzept des Modepreises so: "Hier geht es um Nachwuchsförderung, und deshalb sind es die Modeschulen."