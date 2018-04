11. April 2018, 19:00 Uhr Mit Marzipan und Buttercreme Süßes Rokoko

Im Café Luitpold gibt es jetzt eine Cuvilliés-Torte

Von Franz Kotteder

François de Cuvilliés hat seine Karriere im Gefolge von Kurfürst Max Emanuel in der wenig ruhmreichen Position eines "Hofzwergs" begonnen. Damals hätte er wohl kaum erwartet, dass er eines Tages als Namensgeber einer recht üppigen Torte fungieren würde. Aber kaum wartet man 250 Jahre - schon ist es soweit. Chefpatissier Albert Ziegler vom Café Luitpold in der Brienner Straße - eines der wenigen noch erhaltenen Kaffeehäuser mit eigener Confiserie in der Stadt - hat anlässlich der Feierlichkeiten zum Todestag eine Cuvilliés-Torte kreiert und sich dabei eng an alte Vorbilder gehalten.

"Damals gab es zum Beispiel noch keinen Biskuit", sagt Ziegler, "die Torten waren überhaupt viel mächtiger, als man es heute hat." Seine Interpretation setzt sich zusammen aus fünf sogenannten "Grillage"-Böden auf Krokantbasis, "die unteren beiden davon sind bedeckt mit einer Orangen-Ganache, das ist eine Trüffelcreme mit Orangen und Grand Marnier". Die oberen Schichten bestehen aus Nussbuttercreme. Die gesamte Torte wurde dann abgedeckt mit Marzipan, das Ziegler anschließend noch mit weißer Schokolade überzogen hat. Verziert hat er das Ganze zum Teil mit originalen Rokoko-Vignetten und -Rocaillen. Ziegler besitzt eine Reihe originaler Holzmodeln aus dieser Zeit, wie sie Konditoren und Patisseure damals schon benutzt haben: "Ich sammle so etwas."

Die Torte wird es im Café Luitpold selbstverständlich auch im normalen Verkauf geben. "Die wird in etwa so viel kosten wie eine Prinzregententorte." Das erste Prachtexemplar, verziert mit einem gut 50 Zentimeter hohen Tafelaufsatz aus Zuckerguss in Weiß und Rosa, bekommt allerdings ein Herr aus hohem Hause serviert: Prinz Albert-Henri de Merode, der mit dem belgischen Königshaus verbunden ist und in Brüssel als Architekt arbeitet. Am Mittwoch kam er in seiner Eigenschaft als Präsident der Belgisch-Bayerischen Gesellschaft nach München, um am Gedenkgottesdienst für seinen Landsmann Cuvilliés teilzunehmen.