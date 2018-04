6. April 2018, 18:50 Uhr Mit Küchenmesser Überfall auf Wettbüro

Ein bewaffneter Mann hat am Freitagvormittag gegen 10 Uhr die Filiale eines Wettanbieters in der Nymphenburger Straße in Neuhausen überfallen. Der mit einem Fanschal des 1. FC Kaiserslautern maskierte Täter bedrohte mit einem Küchenmesser in der Hand einen 23-jährigen Angestellten. Mit den Tageseinnahmen von mehr als 1000 Euro in einer Papiertüte floh der Räuber. Zwei Zeugen und der 23 Jahre alte Angestellte verfolgten ihn, verloren ihn aber in einem Hinterhof aus den Augen. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und gut 1,75 Meter groß sein. Er hat kurze blonde Haare und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke, einer Jeans und schwarzen Schuhen. Wer zur Tatzeit in der Nymphenburger Straße zwischen Landshuter Allee und Rotkreuzplatz Verdächtiges beobachtet hat, soll sich beim Kommissariat 21 (Telefon 089/2910-0) melden.