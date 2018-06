5. Juni 2018, 17:33 Uhr #MeToo Bitte nicht berühren

Busen betatschen geht gar nicht! Lea Thurner hängte hinter die bronzene Julia am Marienplatz ein #MeToo-Banner. Kann eine Bronzefigur Opfer von sexueller Belästigung sein?

Von Sofie Czilwik

Unscheinbar steht die bronzene Julia am Alten Rathaus in der Nähe des Marienplatzes. In den Siebzigerjahren schenkte die Stadt Verona die Julia-Statue der Stadt München. Mit ernster Miene blickt sie seitdem in die Ferne, den Kopf leicht gesenkt. Ihr linker Arm ist angewinkelt, mit der linken Hand verdeckt Julia ihre linke Brust. Vielleicht zum Schutz. Denn die rechte Brust ist entblößt - und blank poliert wie die Schnauzen der Löwen vor der Residenz. Man sagt, das Berühren von Julias Brust ...