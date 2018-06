15. Juni 2018, 19:35 Uhr Neuhausen Frau stirbt nach Messerstecherei - Tatverdächtiger gefasst

Zwei weitere Personen erleiden Stichverletzungen. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen.

Eine 25-jährige Frau ist bei einer Messerstecherei in einer Wohnung in Neuhausen am Freitagnachmittag getötet worden. Ihre 53-jährige Mutter und ihr 15-jähriger Bruder wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Den Zustand der Mutter beurteilte die Polizei am Abend als kritisch. Alle drei Opfer hatten mehrere Stichverletzungen erlitten. Die Gewalttat hatte sich in einer Wohnung in der Jutastraße ereignet, gegen 16 Uhr wurde die Polizei informiert. Der Täter war am Abend zunächst flüchtig. Die Polizei gab zu einer öffentlichen Fahndung nach einem dringend tatverdächtigen 19-Jährigen aus München auch Fotos frei. Gegen 20.15 Uhr griff eine Polizeistreife den mutmaßlichen Täter dann an der Lindwurmstraße auf. Die Polizei sprach von deutlichen Hinweisen für eine Beziehungstat. Beamte sicherten in dem Mehrfamilienhaus bis in den Abend hinein Spuren. Die Einfahrt zum Gebäude war abgesperrt.