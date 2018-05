21. Mai 2018, 18:28 Uhr Meisterfeier Tröstender Jubel

Nur die Schüssel, nicht der Pott: Nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale ist den Meisterspielern des FC Bayern nur bedingt nach Feiern zumute. Aber 10 000 unverdrossen begeisterte Fans auf dem Marienplatz schaffen es, sogar Sandro Wagners Miene vorübergehend aufzuhellen

Von Inga Rahmsdorf

‹ › Auf dem Rathausbalkon... Bild: Catherina Hess

‹ › ...jubeln sogar die Spieler und Trainer Jupp Heynckes mit den Fans. Bild: Catherina Hess

‹ › "FC Bayern Deutscher Meister / ja so heißt er, mein Verein" singen die Fans. Vom Pokal ist in der Hymne nur am Rand die Rede. Bild: Catherina Hess

‹ › Bürgermeister Josef Schmid ist trotz des verlorenen DFB-Pokalfinales nach Feiern zumute. Bild: Catherina Hess

‹ › "Wenn ich euch so sehe, bin ich stolz, Münchner zu sein", lobt Stürmer Sandro Wagner die Fans, die... Bild: Catherina Hess

...sogar ihre Zamperl in Bayern-Farben gehüllt haben. Bild: Catherina Hess

Es riecht nach Suppe, als die Mannschaft des FC Bayern mit weitgehend freudlosen Mienen in den großen Sitzungssaal des Münchner Rathauses schreitet. Bürgermeister Josef Schmid (CSU) tritt ans Mikrofon, den rot-weißen Schal stolz um den Hals geschlungen, und bittet seine Gäste nach vorne. Doch die Jungs sind plötzlich verschwunden. Nur Trainer Jupp Heynckes, Manuel Neuer, Arjen Robben, Sven Ulreich und Thomas Müller stellen sich brav hinter dem Bürgermeister auf. "Die haben Hunger und haben erst einmal die Küche überfallen", entschuldigt Müller seine Kollegen. Nun ja, die Suppe. Die Fußballmannschaft kommt am Sonntag schließlich auch direkt vom Flughafen zur Meisterfeier ins Rathaus. Und die Reise nach Berlin ist nicht ganz so verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat, wäre der Meister doch gern auch noch mit dem Pokal nach Hause gekehrt.

Gastgeber Schmid stellt aber gleich einmal klar, dass er sich von der Niederlage gegen die Eintracht Frankfurt am Vorabend beim Endspiel des DFB-Pokals keineswegs die Stimmung verderben lasse. So ein Spiel, das könne halt mal vorkommen, zeigt er sich verständnisvoll. "Mir ist nach Feiern zumute." Damit geht es dem Bürgermeister zwar wie wohl den meisten der etwa 10 000 Fans, die bei Sonnenschein auf dem Marienplatz ihre Fußballstars erwarten und schon seit eineinhalb Stunden gemeinsam mit Bernhard Fleischmann alias DJ Fleischi Lieder schmettern und rote Fähnchen schwenken. Bei der Begrüßung im großen Sitzungssaal ist Schmid mit seiner Feierlaune dagegen eher in der Minderheit. Lediglich Thomas Müller und Manuel Neuer genießen die ganze Veranstaltung anscheinend von Anfang bis Ende, lachen und witzeln unbeirrt herum. Der Großteil der Mannschaft verweilt zunächst am Büffet, während der Bürgermeister den scheidenden FC-Bayern-Trainer Jupp Heynckes in höchsten Tönen lobt und zugleich verabschiedet, ist die Meisterfeier doch der erste Tag von dessen Ruhestand.

Und natürlich richtet Schmid auch Grüße von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) aus, der zwar bekennender Bayern-Fan ist, sich aber schon im Vorfeld entschuldigt hatte. Er empfängt die Meister nicht selbst, weil er seinen sechzigsten Geburtstag feiert und den lieber im Urlaub als im Trubel auf dem Marienplatz verbringt. 60 wird man schließlich nur einmal im Leben, Deutscher Meister ist der FC Bayern schon zum 28. Mal und das sechste Mal in Folge. Und der Verein verzeiht dem OB. Anders als bei seinem Vorgänger Christian Ude (SPD), bekennender Sechzger-Fan, dem der FC Bayern einst übel nahm, dass er lieber im Urlaub weilte, als an der Meisterfeier teilzunehmen. Reiters Entscheidung sei sehr verständlich, sagt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Und um alle Zweifel auszuräumen, überreicht er gleich noch einen Fußball mit Herz drauf, ein Geburtstagsgeschenk für den Oberbürgermeister.

Dann, endlich, die Menge auf dem Marienplatz wartet schon ungeduldig, geht es zum großen Balkonauftritt. Für das Büffet bleibt keine Zeit mehr. Müller und Robben verdrücken ihre Häppchen, während die Mannschaft etwas muffelig durch das Treppenhaus des Rathauses eilt. Ausgelassene Feierstimmung sieht anders aus. Doch draußen großer Jubel. Auf dem Marienplatz scheint niemand den fehlenden Pokal übel zu nehmen. Müller sagt, dass es schon ein harter Gang hierher gewesen sei nach der Niederlage gegen Frankfurt, "aber wenn man dann sieht, wie viele Leute gekommen sind", das sei toll, da möchte er sich bedanken.

Die Fans bedanken sich mit Jubelgesängen, und natürlich ganz besonders bei "Jupp, Jupp, Jupp!" Für den Trainer gibt es zum Abschied noch "Wish you were here" von Pink Floyd, da herrscht auf dem Marienplatz nicht ganz so große Textsicherheit. Anders, als der "Stern des Südens" angestimmt wird, unten singen alle, oben wird geschunkelt. Das Mikro wechselt von Hand zu Hand, alle versprechen, nächstes Jahr wiederzukommen, natürlich mit dem Triple-Sieg. Dann ist Sandro Wagner an der Reihe, der nicht mit zur WM darf: "Es war eine Scheißwoche, aber wenn ich euch so sehe, bin ich stolz, Münchner zu sein."