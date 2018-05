31. Mai 2018, 15:16 Uhr Maxvorstadt Ugo Crocamo eröffnet Bar

Ugo Crocamo ist einer der umtriebigsten Wirte der Stadt. Seine Pizza hat ihn bekannt gemacht, es ist noch nicht lange her, da hat er das alte Tambosi am Hofgarten neu aufgemacht, und jetzt hat er schon wieder einen neuen Laden: H'ugo's Wein-Champagner-Bar heißt die neueste Errungenschaft am Promenadeplatz, in der es sehr viel Wein, aber auch Pasta, Fisch und Fleisch geben soll. Spektakulär war zur Eröffnung aber vor allem die Fassadenkletterin , die den Gästen mal gezeigt hat, wie man wirklich hoch hinaus kommt.