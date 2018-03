26. März 2018, 23:15 Uhr Maxvorstadt Retten, was zu retten ist

Erhalt einer historischen Ladenfront an der Schellingstraße gefordert

Nachdem der Hauseigentümer eines Mietshauskomplexes an der Ecke Schelling- und Türkenstraße historische Ausstattungsteile aus den Treppenhäusern hatte entfernen lassen, setzt sich der Bezirksausschuss Maxvorstadt für den Erhalt der Ladenfront des dort ansässigen Antiquariats Kitzinger ein. Das Lokalgremium richtete in seiner Sitzung die Forderung an die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt, die Denkmalschutzeigenschaft der Holzfassade an der Schellingstraße 25 zu prüfen. "Es liegt nahe, dass die verbliebene historische Holzfassade des Ladenlokals im Erdgeschoss ebenfalls entfernt werden könnte", konstatiert die CSU-Fraktion in dem Antrag, der mehrheitlich beschlossen wurde.

Die Eigentümer des Ensembles, eine Münchner Immobilienfirma, hatten Anfang Februar - völlig überraschend für die Bewohner - Jahrzehnte alte Ausstattungselemente wie das Treppengeländer, Stufen sowie Türen und Fenster durch neue Bauteile ersetzen lassen. Zur Begründung hieß es, dies seien "Notsicherungsmaßnahmen", es herrsche "akute Sturz- und Absturzgefahr". Dies geschah allerdings vor einem Besichtigungstermin mit Vertretern des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD), den der Eigentümer verschoben hatte. Die Landesbehörde prüft derzeit, ob die historischen Überreste denkmalschutzrelevant für das Haus aus dem 19. Jahrhundert sind - dazu zählt auch die Ladenfront des Antiquariats Kitzinger, die einst als Fassadengestaltung für eine Bäckerei errichtet worden war. Das Vorgehen des Eigentümers, die Ausstattung im Vorfeld des Ortstermins zu entfernen, sei "bedauerlich und äußerst kritisch zu sehen", teilte das Denkmalamt zuletzt mit.