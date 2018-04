19. April 2018, 18:52 Uhr Lokalrunde Rosin im Rosengarten

Von Franz Kotteder

Normalerweise kann man im Westpark ganz normal ordentlich essen gehen wie sonst auch in München. Einmal im Jahr aber auch sehr gehoben. Denn das Wirtshaus am Rosengarten hat schon seit einigen Jahren eine Reihe namens "Sterneköche im Wirtshaus". Ein oder zwei Abende lang gibt es dort dann ein üppiges Menü, zubereitet von einem Sternekoch. Begonnen hat es mit Ali Güngörmüs, der im Wirtshaus am Rosengarten auch seine Kochlehre absolviert hat, danach folgten Alexander Herrmann, Nelson Müller und Roland Trettl. Und nun kommt für zwei Abende (27. und 28. April) Frank Rosin ins Wirtshaus und bereitet dort ein siebengängiges Menü zu. Rosin führt seit 1991 das gleichnamige Restaurant Rosin im westfälischen Dorsten und hat mittlerweile zwei Sterne im Guide Michelin, er ist auch als Fernsehkoch in Sendungen wie "The Taste", "Rosins Restaurants" oder "Topfgeldjäger" bekannt. Sein "Schmackofatzmenü" für den Rosengarten enthält unter anderem einen "Dumpling vom Schwarzfederhuhn und seinen Innereien", eine kalt gegarte Gelbflossenmakrele, Mandelblumenkohl mit braisiertem Kalbsbries sowie "Ochsenmaul vom Wagyurind mit Topinambur und Möhre (Freitag, 27., und Samstag, 28. April, Westendstraße 305, Menüpreis ohne Getränke: 169 Euro, Anmeldung unter Telefon 57 86 93 00, www.wirtshausamrosengarten.de).

Eines muss man den fränkischen Winzern ja lassen: Durch eine seit Jahren anhaltende Werbekampagne mit dem Titel Spargel liebt Silvaner glaubt man inzwischen tatsächlich, dass der Frankenwein am besten zu des Münchners Lieblingsgemüse passt. Vom kommenden Donnerstag, 26. April, an, kann man die Behauptung der Winzer wieder in ausgewählten Münchner Restaurants auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen (alle teilnehmenden Restaurants und Weinhändler unter www.spargel-liebt-silvaner.de/muenchen).