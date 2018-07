12. Juli 2018, 18:45 Uhr Lokalrunde Reife Weine, dicke Flaschen

Von Franz Kotteder

"Je oller, je doller" ist so ein Grundsatz, der beim Wein eigentlich schon länger nicht mehr gilt: Der Trend geht, insbesondere beim Weißwein, eher zu den jüngeren Jahrgängen. Das Restaurant Pure Food & Wine beschäftigt sich aber gern mit Weinen abseits des Mainstreams, und so ist es nicht weiter erstaunlich, dass es neben einer ganzen Reihe sogenannter Naturweine auch "gereifte Weine" im Angebot hat. Am Samstag in einer Woche veranstaltet es zum Beispiel einen Winzerabend mit dem Weingut Nikolaihof aus der Wachau, dem ältesten Weingut Österreichs, bei dem sieben gereifte Weine vorgestellt werden. Zu einem Fünf-Gang-Menü - unter anderem mit mariniertem Bachsaibling, Ravioli vom Wolfsbarsch und Maispoularde - gibt es korrespondierende Weine, vom 2002er Vinothek Riesling trocken über den Grünen Veltliner Smaragd "Im Weingebirge" aus den Jahren 2006 und 2001 bis hin zum 1986er Riesling Honifogl "Im Weingebirge" (Neureutherstraße 15, Samstag, 21. Juli, 125 Euro, Anmeldung unter Telefon 39 99 36, www.pure-wine-food.de).

Ebenfalls im Zeichen des Weines steht das diesjährige Sommerfest im Promilokal Chang Restaurant Grünwald, dort lädt man am kommenden Freitag zur Big Bottle Party mit Weinen der Domaines Kilger. Vier Winzer aus der Steiermark und aus dem südlichen Burgenland schenken dort ihre Weine aus Magnum- und Doppelmagnumflaschen aus, so ist der Winzer Walter Polz zum Beispiel mit Sauvignon Blanc vertreten, Uwe Schiefer mit seinem Blaufränkischen. Dazu gibt es ein fünfgängiges Menü aus der Küche des Chang, etwa einen Bluefin-Thunfisch mit Avocado, einen Loup de Mer vom Grill mit rotem Thaicurry sowie eine US-Rinderlende (Chang Restaurant Grünwald, Marktplatz 9, Freitag, 20. Juli, 18.30 Uhr, pro Person 110 Euro, Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 64 95 56 70).