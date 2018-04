26. April 2018, 18:59 Uhr Lokalrunde Kirschblüten und Vaderweißer

Von Franz Kotteder

Den Frühlingsbeginn verknüpft man bei uns mit der Spargelzeit, in Japan mit der Kirschblüte. Auch die ist kulinarisch verwertbar, auf alle Fälle im japanischen Restaurant Emiko im Hotel Louis am Viktualienmarkt. Das lädt jetzt eine Woche lang zum sechsgängigen Kirschblütendinner ein. Wobei man sagen muss: Die Kirschblüte steht zwar im Titel, aber vom Geschmack und von den Aromen her nicht unbedingt im Mittelpunkt. Da hat man es eher mit Sashimi und Nigiri von hervorragendem Fisch zu tun. Auch ein "Black Cod mit Sake-Kirschblütenmarinade" steht auf der Karte, ein Tafelspitz vom Wagyyu-Rind mit Sesamcreme oder ein Flanksteak mit Sakurakruste und einer fantastischen Yuzu-Hollandaise zum grünen Spargel. Dazu gibt es verschiedene Sake-Sorten (Emiko, Viktualienmarkt 6, Samstag, 28. April, bis Samstag, 5. Mai, Beginn: 18 Uhr, Preis pro Person 79 Euro, Sake-Begleitung 39 Euro, Reservierung: Telefon 41 11 90 81 11).

Am Freitag in einer Woche ist Welt-Star-Wars-Tag, und deshalb laden Marc Christian und Sven Kemmler in ihre Death Star Canteen ein. Die befindet sich in ihrem Kochstudio Meatingraum und bietet ein Vier-Gang-Menü für Fans der Weltraumsaga "Krieg der Sterne". Es gibt da "Darth Maultasche all'arrabiata mit einem Glas Vaderweißer" oder einen "HanBurger nach SoloArt mit WookieRauch". Für die Nachspeise sorgt der ChewBäcker (Freitag, 4. Mai, Gollierstraße 38, Preis pro Person 79 Euro inklusive Getränke, Anmeldung per E-Mail an eat@meatingraum.de).

Eigentlich sollte das kleine vegane Restaurant Gratitude Mitte Mai "aus privaten und wirtschaftlichen Gründen" zusperren. Nun aber geht es doch weiter. Die vier Inhaber haben eine neue Geschäftsführung gefunden und wollen durch Kooperationen die finanzielle Basis verbessern (Gratitude, Türkenstraße 55).