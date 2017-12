28. Dezember 2017, 18:40 Uhr Lokalrunde Im Rausch der Geschwindigkeit









Von Franz Kotteder

Der letzte Tag des Jahres ist ja auch der Tag der guten Vorsätze, und da kann es nicht ganz verkehrt sein, der Münchner Gastronomie und anderen Branchen, die mit Essen und Trinken zu tun haben, ein paar Gedanken dazu ans Herz zu legen. Es wäre zum Beispiel schön, wenn im kommenden Jahr nicht jeder neue Trend von jedem Lokal bis zum Exzess ausgereizt wird. So wissen wir inzwischen, dass das "Sharing-Prinzip" in Mode gekommen ist und darin besteht, dass sich ein ganzer Tisch beispielsweise ein einzelnes Gericht aus einer Schüssel teilt. Trotzdem ist es ganz in Ordnung, wenn man gelegentlich auch mal wieder einen Teller ganz allein für sich hat, oder? Außerdem bitten wir die Münchner Gastronomie, zur Kenntnis zu nehmen, dass es auch noch anderes Wintergemüse außer der Roten Bete gibt. Und dass man natürlich alle möglichen Lebensmittel mit Räucheraromen versehen kann, das aber keineswegs eine Pflicht in zeitgemäßen, mehrgängigen Menüs sein muss. Die Münchner Kochbuchverlage aber sollen sich bitte vornehmen, 2018 wieder Bücher zu verlegen, in denen das Kochen nicht "schnell" oder "in fünf Minuten" oder gar mit dem "Turbo" gehen muss. Allenfalls ein neues Werk mit dem Titel: "Die neurotische Hektikerküche" wäre hinzunehmen.

Relativ behutsam dürfte es am Silvesterabend im Restaurant Matsuhisa des Hotels Mandarin Oriental zugehen, ein siebengängiges Menü braucht schon seine Zeit. Es sind sogar immer noch Plätze dafür frei, obwohl von Hummer bis Kaviar, von Seeteufel bis Wagyu-Beef alles dabei ist und auch der Champagnerempfang um Mitternacht auf der Dachterrasse inbegriffen ist. Das mag am allerdings recht stattlichen Preis von 365 Euro pro Person liegen, der russische Oligarchen nicht so hart trifft, Durchschnittsmünchner aber schon (Neuturmstraße 1, Reservierung unter Telefon 2 90 98-18 75).