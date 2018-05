31. Mai 2018, 18:36 Uhr Lokalrunde Burger mit Tonic

Von Franz Kotteder

Die großen gastronomischen Erfolgsgeschichten der jüngsten Zeit handeln fast alle von Pizza, Pasta und Burger. Hier ist der Wareneinsatz gering, der Ertrag vergleichsweise hoch. Nun ist die italienische Küche in München ohnehin gut vertreten, aber bei den Burgern scheint noch was zu gehen. Gerade hat die amerikanische Edelburgerkette Five Guys, bei der man sich seinen Burger individuell zusammenstellen kann, angekündigt, hierher zu expandieren. Im Herbst will sie mit einer Filiale in den Riem-Arcaden beginnen. Eine weitere Konkurrenz bekommt der Münchner Lokalmatador Hans im Glück demnächst an der Ecke Leopold-/Giselastraße. Im früheren Maredo-Steakrestaurant eröffnet nämlich die erste Münchner Filiale von Peter Pane. Dessen Eigentümer, der Lübecker Patrick Junge, war in Norddeutschland mal Franchisenehmer von Hans im Glück, zerstritt sich dann mit dessen Eigentümer Thomas Hirschberger und machte sich selbständig. Jetzt greift er den früheren Partner in seinem Stammland an. Gerüchteweise ist Peter Pane auch an einer weiteren Maredo-Immobilie interessiert: dem Lokal am Frauenplatz, in unmittelbarer Nähe der Frauenkirche. Bestätigen will das noch keiner der Beteiligten, der Vertreter des Hauseigentümers reagiert nicht auf mehrmalige Anfragen. Dabei wäre die Frage, ob München wirklich einen weiteren Burgerladen braucht, doch interessant!

Mit der Behauptung, der Gin Tonic sei der Burger unter den Cocktails, liegt man nicht ganz falsch. Die britische Tonic-Marke Fever Tree will an diesem Wochenende mit ihrem Mixers Market auf der Terrasse des Café Reitschule zeigen, dass da aber noch mehr drin ist. Neben Kostproben, Barbecue und Musik gibt es an beiden Tagen auch "Gin & Tonic Master- classes" (Königinstraße 34, Samstag 12-22 Uhr, Sonntag 12-20 Uhr, Eintritt fünf Euro, Tickets sind erhältlich unter der deutschen Fever-Tree-Facebook- Seite).