11. März 2018, 18:54 Uhr Literatur-Festival Goethe to go

Passanten rezitieren für ein Kunstprojekt Passagen aus Faust

Von Theresa Parstorfer

Dreimal muss die Tür noch aufgehen, dann ist Ferhat Ay dran. Die Tür führt ins Innere eines dunkelblauen Übertragungswagens des Bayerischen Rundfunks. Dort wird am Samstag den ganzen Tag über Goethes Faust gelesen, von Passanten, die eben noch ihre Einkäufe oder auch ihre Kameras über den Max-Joseph-Platz getragen haben. Von vorne bis zum "bitteren Ende", sagt Anke Mai, Leiterin des Programmbereichs Kultur des Bayerischen Rundfunks und Organisatorin der Kunstaktion, die während des Faust-Festivals stattfindet. "Faust Mob", könnte man das nennen. Ziel sei es, Hörer und Zuschauer in eine Faust-Lesung miteinzubinden.

Manchmal mehr, manchmal weniger bereitwillig lassen sich Münchner wie Touristen dazu animieren, ein kleines Taschenbuch mit gelbem Cover in die Hand zu nehmen und zum Faust-Rezitator zu werden. Live wird jeder Leser auf einen Bildschirm ins Freie und ebenso in einen Facebook-Livestream übertragen. Beschwingt kommt eine Dame mit rot gefärbten Haaren aus dem Wagen. Eigentlich wollte sie mit ihrem Mann auf die Anti-Pegida Demo gehen. "Aber die ist erst nächstes Wochenende", sagt sie und lacht. Also hat sie stattdessen ein bisschen Faust gelesen.

Ferhat Ay, der jetzt noch zwei Positionen von seinem großen Auftritt entfernt ist, weiß gar nicht mehr, worum es im Faust geht. In der Oberstufe hat er das Drama zwar gelesen, aber das sei jetzt auch schon mehr als sieben Jahre her, sagt er. Aber Vorlesen, das tut er gerne und da er sonst kaum die Möglichkeit dazu bekommt, fährt er nun mit dem Zeigefinger die Zeilen nach, die eine junge, blonde Frau auf dem Bildschirm vor ihm vorliest, um zu wissen, wo er einsetzen muss. Ähnlich unwissend ist auch die Dame hinter ihm: Manuela Hübner, sie kennt Goethe ausschließlich von seinen Gedichten. Sein berühmtestes Drama hat sie noch nie gelesen, will es nach diesem Auftritt aber unbedingt nachholen. Dann ist es soweit, Ay tritt durch die Tür, hinter der ein abgedunkelter Raum wartet, erleuchtet von zwei altmodischen Leselampen - eine auf einem ebenso altmodischen, hölzernen Lesepult und eine auf dem Boden vor einem dunkelroten Samtvorhang. Der junge Mann der gerade noch den berühmten Gretchen-Monolog liest - "Er liebt mich, er liebt mich nicht" - ist ein bisschen nervös, verhaspelt sich ein paar Mal. Aber das ist nicht schlimm. Es geht nicht darum, eine perfekte Performance abzugeben. Ay lässt sich Zeit mit dem Lesen, konzentriert blickt er auf die Seiten, verlagert das Gewicht von einem Fuß auf den anderen und kommt fehlerfrei durch den Text. Zwei, drei Seiten liest jeder im fliegenden Wechsel. Das Buch darf Ay nach seinem Part mit nach Hause nehmen. Zum Auffrischen dessen, was er nicht mehr weiß aus der Oberstufe.

Das Faust-Festival München ist eine Initiative der Kunsthalle München und des Gasteig und dauert noch bis 29. Juli. Infos zum Programm: faust.muenchen.de