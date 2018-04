22. April 2018, 18:54 Uhr Lilienthal und die Münchner Kammerspiele Und plötzlich will's keiner gewesen sein...

Die Kontroverse unter Lesern geht weiter: Die einen loben, das Publikum sei jünger geworden, die anderen fühlen sich vergrault

"Selbst schuld, Lilienthal" vom 13. April und Leserbriefe "Zwiespältiges Echo für Lilienthal" vom 16. April:

Verjüngtes Publikum

Bei der CSU-Stadtratsfraktion war wohl kaum eine Begeisterung für neue Horizonte im Theater zu erwarten. Dass sich aber weder der Kulturreferent der Stadt München noch Oberbürgermeister Reiter auch nur mit einem Schnaufer für Matthias Lilienthal eingesetzt haben, stößt uns schon sehr unangenehm auf. Die Genannten verderben es sich anscheinend lieber mit denen, die sich über die offene, international orientierten Haltung der Kammerspiele freuen, lassen die vielen jungen Leute, die neuerdings in großer Zahl in den Kammerspielen zu treffen sind, links liegen und unterstützen damit diejenigen, die nichts ändern und nichts Neues erfahren wollen. Aber es fällt auf - und wir sind sicher, dass es ihnen auch noch auf die Füße fallen wird.

Ganz zu schweigen davon, dass diese Nickligkeiten ja nicht nur Matthias Lilienthal treffen, sondern das ganze hervorragende und risikobereite Ensemble, das sich folgerichtig in einem sehr bemerkenswerten offenen Brief mit seinem Intendanten solidarisiert hat.

Bei den Knüppeln, die Mathias Lilienthal bei seinem Bestreben, dem Publikum vielseitige Arbeit als Reaktion auf die zeitgenössische Politik und die Ästhetik des Theatermachens in unserer Zeit zu bieten, zwischen die Beine geworfen wurden, darf man nicht die SZ vergessen, deren Feuilleton hier fleißig an vorderster Front mitgewirkt hat, zum Teil mit Kritiken, die nur knapp an dem Wort "gemein" vorbei geschrammt sind. Man denke hier nur an "Trommeln in der Nacht", das die SZ total verrissen und dem Regisseur Feigheit vorgeworfen hat. Die Krone setzte dem eine verständnislose Kritik von "Mittelreich schwarz" auf, über die sich selbst der Spiegel lustig gemacht hat. Als beide Inszenierungen zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen wurden, wusste die SZ diese Auswahl nur zu bekritteln. Dabei ist es so wichtig, das bildungsträchtige Stadttheater von der X-ten Version von König Lear zu lösen und für junges Publikum attraktiv zu machen.

Nach einer Studie der Uni Friedrichshafen überaltert das Publikum klassischer Konzerte drei Mal so schnell wie die deutsche Bevölkerung. Wenn wir uns in den vergangenen Jahren in unseren beiden großen Theatern umgeschaut haben, dann gilt dies sicher auch für das Theater. Allein das zeigt schon, wie wichtig Innovationen auch für das Fortbestehen des Theaters sind. Nach nur zwei Jahren Intendanz von Matthias Lilienthal beobachten wir regelmäßig immer mehr junge Leute im Theater als früher. Sicher sind Abonnenten abgesprungen, dafür hat sich das Publikum, das gezielt Karten für einzelne Vorstellungen kauft, verdoppelt.

Wenn ein ganzes Ensemble einen Neuanfang wagt, kann nicht alles gelingen. Matthias Lilienthal aber hat uns die Welt, wie sie heute ist, ins Theater geholt - und zwar in großer Vielfalt. Außerdem hat er uns sein Theater näher gebracht und uns in vielen einzelnen Veranstaltungen einen hoch interessanten Zugang zum Theatermachen eröffnet. Michael und Eva Duhnkrack, München

Insgesamt eher belanglos und seltsam fad

Wir gehen seit vielen Jahren sehr häufig in die Kammerspiele und in andere Spielstätten in München und Wien. Wir haben auch in der Lilienthalzeit die meisten Inszenierungen und viele Gastspiele gesehen. Das war selten von hoher Qualität, insgesamt eher belanglos. Selbst die freien Gruppen wirkten seltsam fad. Mit Erstaunen lesen wir, dass der Intendant nun zunehmend positiv als Garant für neues und modernes Theater dargestellt wird, dass große Verluste drohen, wenn Lilienthal geht. Es ist doch eher so, dass er sich immer offen gegen ein Ensembletheater ausgesprochen hat! Also gegen ein dramaturgisch geprägtes Haus, das von Texten und Schauspielerleistungen lebt - und durchaus auch von ungewöhnlichen Projekten. Unter Lilienthal gab es viele Tage ganz ohne Theater und immer wieder Ödnis und Langeweile. Man sollte nicht so tun, als habe hier überhaupt ein Konzept für innovatives Theater der Gegenwart vorgelegen. Ausverkaufte Musik- und Kabarettabende haben zudem die Zuschauerbilanz verfälscht.

Lilienthal hat in Interviews sehr offen von seiner Sehnsucht nach einer "Garage in Giesing" für Performanceaktionen gesprochen. Wie schade, dass er die nicht bekommen hat! Wir finden, dass diese Diskussion etwas facettenreicher geführt werden sollte. Haben wir nicht ohnehin zu viele Schwarz-Weiß-Debatten? Angelika Wypukol-Klose, Klaus-J.Klose, Großkarolinenfeld

Publikum verprellt

Man wusste sehr wohl im Kulturreferat, wen man als Intendanten für fünf Jahre an eine der bedeutendsten Sprechbühnen engagiert. Die Frage: War Matthias Lilienthal fürs passende Theater berufen? Oder wird an diesem Beispiel die Unfähigkeit sichtbar, die richtigen Personen für ein Theater auszuwählen? Durchaus ist experimentelles Theater zu befürworten. Wenn aber die Öffnung der Kammerspiele durch Lilienthal einzig und alleine bedeuten sollte, das jahrzehntelang begeisterte Publikum aus einem bisher beständig ausverkauften Theater zu verdrängen, was ist damit gewonnen? Roswitha Wohland, München

Er wird was Neues finden

Es ist wunderbar, ein Theaterstück zu erleben, bei dem der Zuschauer den Regisseur kaum ausfindig machen kann. Denn plötzlich will es keiner gewesen sein. Doch zur Beruhigung: Aus dem Schauspiel wird keine Tragödie; auf Lilienthal ist Verlass, er wird eine neue Bühne finden. Dr. J. Harbich, Feldkirchen-Westerham