30. Mai 2018, 11:12 Uhr Lesung Sehnsucht nach der Unsterblichkeit

In der Hochschule für Fernsehen und Film wird aus dem großen Roman "Die Unglückseligen" gelesen.

Eine unerhörte Begegnung: In einer Kleinstadt an der Ostküste der USA trifft die Molekularbiologin Johanna Mawet auf einen merkwürdigen, alterslosen Herrn. Es handelt sich dabei um den historischen Physiker Johann Wilhelm Ritter, geboren 1776, der seinerzeit an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Galvanismus und Elektrizität als Lebenskraft geforscht hatte.

In Wirklichkeit starb Ritter 1810 in München, in Thea Dorns Roman "Die Unglückseligen" nicht. Um seiner vermeintlichen Unsterblichkeit auf die Spur zu kommen, lässt Johanna seine DNA sequenzieren - und gleitet nach und nach aus der hoch getriebenen Wissenschaft in Aberglauben ab.

Bibiana Beglau liest aus dem großen Roman über die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, der in die Untiefen der romantischen Seele führt und dabei die lange Tradition des Fauststoffes zeitgemäß spiegelt. Danach steht die Autorin Rede und Antwort.