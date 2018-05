3. Mai 2018, 18:32 Uhr Lernen im Kinosaal Auf Augenhöhe

Nicht in vollen Kinosälen, sondern in Workshops mit höchstens zwei Schulklassen oder begrenzten Gruppen arbeitet die Dokumentarfilmschule.

Was ist Inszenierung und was ist Wirklichkeit? Das Kinder- und Jugendprogramm des Dokumentarfilmfestivals versteht sich als "Schule des Sehens" und will die Medienkompetenz der jüngeren Zuschauer fördern

Von Barbara Hordych

Schüchtern schlendert der Zwölfjährige Ahmad an den beiden kickenden Jungs vorbei, wirft nur ein paar scheue Blicke zu ihnen hinüber. Einige Zeit später sitzt er gemeinsam mit anderen Kindern in einer Runde, in der sie erste holländische Worte lernen: "Kann ich mitspielen?", ist so ein magischer Satz unter Kindern überall auf der Welt, aber auch der will gelernt sein. Genauso wie "Dankbarkeit". Als Zeichen seiner Dankbarkeit, um etwas zurückzugeben dafür, dass er und seine Familie aus Syrien in die Niederlande flüchten konnten, lässt Ahmad seine lockigen Haare wachsen. Dreißig Zentimeter lang müssen sie sein, damit er sie spenden kann für eine Perücke für ein krebskrankes Kind. Die Dokumentarfilmerin Susan Koenen hat ihn begleitet, bis zu dem Zeitpunkt, an dem seine Haare beim Friseur abgeschnitten werden. Und er sich endlich traut, mit den anderen Jungs zu kicken.

"Ahmads Haare" ist einer der drei Filme, die Maya Reichert, die Leiterin von "Dok.education", dem Kinder- und Jugendprogramm des Dok-Fests, derzeit vor 71 Schulklassen in 55 Workshops zeigt. "Schon an diesem Zahlenverhältnis erkennt man, dass es uns nicht darum geht, die Kinosäle zu füllen, sondern dass wir bewusst in kleinen Gruppen arbeiten, mit ein oder höchstens zwei Schulklassen in einer Veranstaltung", sagt Maya Reichert. Darüber hinaus wird "Ahmads Haare" aber auch im Familienprogramm an diesem und am nächsten Freitag, 4. und 11. Mai, im Gasteig gezeigt, in Zusammenarbeit mit dem Kinderkino der Stadtbibliothek.

"In unserer Schule des Sehens geht es um die Vermittlung von Medienkompetenz, anhand von Aufgaben diskutieren wir das Verhältnis von Inszenierung und Wirklichkeit", sagt Maya Reichert. Dem Dokumentarfilm werde zwar immer unterstellt, dass er die Wirklichkeit abbilde, selbstverständlich werde aber auch hier "gestaltet". "Nehmen Sie beispielsweise die Szene mit den fußballspielenden Jungs. Natürlich existieren sie wirklich. Am Anfang kannten sie sich tatsächlich nicht, später aber schon. Allerdings war Susan Koenen nicht genau in dem Augenblick dabei, als sie sich kennenlernten. Also bat sie die Drei, diese Begegnung vor der Kamera noch einmal nachzustellen, um den roten Faden in der Erzählung weiterzuspinnen." Darf ein Dokumentarfilm das? Diese und andere Fragen besprechen die sieben- bis 14-jährigen Teilnehmer der Dokumentarfilmschule nach der Vorführung mit den Medienpädagogen, "die selbst immer auch Filmemacher sind", so Reichert.

Kim Brand, Regisseurin von "Hello Salaam", wird am 11. Mai ihren Dokumentarfilm sogar persönlich vorstellen. Sie begleitete die elfjährigen Freunde Sil und Merlijn aus den Niederlanden, die in den Schulferien ein Flüchtlingscamp auf der Insel Lesbos besuchten, wo ihre Mütter als ehrenamtliche Helferinnen arbeiteten. Sie nehmen Kontakt mit den anderen Kindern des Camps auf, mithilfe von Übersetzungsprogrammen, holprigem Englisch, mit Mimik und Gestik. Bewegend die Szene, in der sie zu acht am Lagerfeuer stehen und sich erzählen, was ihnen am meisten fehlt, so weit weg von der Heimat: Ihre Freunde, ihre Spielsachen, die vertraute Umgebung.

Eine traurige Szene, die durch die nachfolgende Sequenz wieder leichter wird. In der liefern sich die Kinder eine Schneeballschlacht, unterlegt mit einer heiteren, arabischen Melodie. "Genau diese Szene nehmen wir in unserer Dokumentarfilmschule heraus, um sie mit einer aggressiven, kriegstreibenden Musik zu unterlegen. Dadurch erhält die Sequenz einen komplett anderen Charakter, und die jungen Zuschauer erleben eindrücklich an sich selbst, wie ihre Wahrnehmung beeinflusst wird", sagt Maya Reichert.

Beide Filme verzichten auf erklärende Kommentare aus dem Off, wie man sie aus "Lehrfilmen" kennt. Stattdessen bleiben sie stets auf Augenhöhe der kindlichen Protagonisten und damit der jungen Zuschauer. "Das ist auch der Unterschied zwischen einer Dokumentation im Fernsehen und dem künstlerischen Dokumentarfilm", sagt Reichert. Die Dialoge in beiden Filmen werden bei den Kindervorführungen live deutsch eingesprochen, "das ist nur die ersten 30 Sekunden gewöhnungsbedürftig, danach vergisst man das völlig".

Über die Beteiligung so vieler Lehrer und Schulklassen ist sie hoch erfreut. "Es ist wichtig, bei den Plänen zur Digitalisierung in den Schulen nicht nur die Technik im Auge zu behalten, etwa die Frage, wie ich ein iPad im Unterricht einsetzen kann." Mindestens genauso wichtig sei die Film-Bildung, insbesondere in Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche ständig ihren You-Tubern auf diversen Kanälen folgten (Freitag, 4. und 11. Mai, 15 Uhr; Gasteig).