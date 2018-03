25. März 2018, 18:56 Uhr Lerchenau Unbekannter stiehlt Tresor einer Baufirma

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Lerchenau hat ein bislang Unbekannter, der möglicherweise mit den Räumlichkeiten vertraut war, mehrere Tausend Euro Bargeld und eine hochwertige Uhr erbeutet. Der Täter drang offenbar gezielt in ein Büro im zweiten Stock des Bauunternehmens an der Robinienstraße ein und nahm aus einem Aktenschrank einen Möbeltresor samt Inhalt mit. Der Einbruch geschah zwischen vergangenen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 14 Uhr. Der Täter flüchtete unerkannt in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben.