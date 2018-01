7. Januar 2018, 18:43 Uhr Lenggries Ein Akt der Nächstenliebe

Es sei ziviler Ungehorsam, sagt Stefan Huber, aber vor allem sei es ein Akt der Nächstenliebe: Die evangelische Waldkirche Lenggries, deren Pfarrer Huber ist, hat zwei Männern, 25 und 21 Jahre alt, Kirchenasyl gewährt. Die Kurden aus dem Irak gehören der von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verfolgten Minderheit der Jesiden an. Aus Deutschland sollten sie gemäß der Dublin-III-Regelung abgeschoben werden - nach Bulgarien, wo sie zuerst Zuflucht gesucht hatten. Dort aber leben Flüchtlinge unter miserablen Bedingungen, Pro Asyl spricht von Folter. Als seine Landeskirche bei ihm wegen Kirchenasyl nachfragte, war Pfarrer Huber gut vorbereitet. Er und seine Gemeinde hatten sich mit dieser Frage schon auseinandergesetzt, da die Waldkirche eine kleine leer stehende Wohnung besitzt. Die Kirche freilich liegt sehr abseits. Und nachdem der erste Asylsuchende wieder ausziehen konnte, steigerten sich die Probleme, die der verbliebene, schwer traumatisierte junge Mann hatte. Huber sagt, etwa 20 Personen hätten sich abwechselnd um ihn gekümmert, ihn besucht, ihm Deutschunterricht gegeben. Doch der Junge begann, sich selbst zu verletzen, die Situation spitzte sich zu, sie sei für alle ungeheuer belastend gewesen. Ein psychiatrisches Gutachten verhalf dem jungen Mann schließlich zu einer Härtefallregelung. Nach mehr als einem halben Jahr Kirchenasyl lebt er nun in einer regulären Unterkunft. Zur Waldkirche hält er Kontakt. "Es ist jedes Mal schön, wenn wir uns hier sehen", sagt Huber. "Wir haben es nie bereut, dass wir das Kirchenasyl gemacht haben."