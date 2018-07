16. Juli 2018, 18:55 Uhr Lehel Radfahrer prallt gegen Auto

Ein Radfahrer hat laut Polizeibericht am Sonntagmittag einen Unfall verursacht und sich dabei schwer verletzt. Der 34-Jährige war gegen zwölf Uhr auf der Oettingerstraße in Richtung Himmelreichstraße unterwegs und fuhr dabei mit seinem Rennrad zwischen den Trambahngleisen. Die Kreuzung an der Himmelreichstraße wollte er geradeaus queren, die Ampel zeigte allerdings in diesem Moment an, dass er hätte stoppen müssen. Ein 42-jähriger Autofahrer wollte die Kreuzung ebenfalls queren und konnte den Radler wegen der Büsche am Fahrbahnrand nicht mehr rechtzeitig erkennen. Der Radfahrer, der laut Zeugen schnell unterwegs war, prallte frontal in die rechte Seite des Wagens und stürzte auf die Fahrbahn. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.