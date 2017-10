1. Oktober 2017, 09:43 Uhr Wiesnwirte Die Wirtefamilie Steinberg: Ein Leben mit Bibel und Bier









Seit 47 Jahren sind die Betreiber des Hofbräuzelts auf dem Oktoberfest aktiv. Sie hatten in der Zeit auch einige Tiefen - und gehen offen damit um.

Von Franz Kotteder

Aufhören? Nein, sagt Margot Steinberg, ganz so könne man das auch wieder nicht sagen. "Wir werden schon noch im Zelt sein, so lange uns die Kinder lassen. An die haben wir ja eigentlich schon vor drei Jahren die Führung abgegeben." Was ihr Mann Günter da vor zwei Wochen bei der Vorstellung des Krugs vom Hofbräuzelt verkündet habe, sei insofern etwas missverstanden worden. Die Eltern werden keine Krüge mehr machen, die Kinder dürfen sich etwas Neues, vielleicht Zeitgemäßeres einfallen lassen. Aber von der Wiesn würden sich die Eltern sicher nicht trennen und vielleicht auch noch daheim herumsitzen. Das geht doch gar nicht!

So sind sie halt, die Steinbergs. Seit 47 Jahren sind Margot, 68, und Günter, 78, nun schon auf dem Oktoberfest, erst mit dem kleinen Wienerwald-Zelt, das es heute nicht mehr gibt, und seit 1980 mit dem Hofbräuzelt, der zweitgrößten Wiesn-Festhalle. Seit 2014 sind ganz offiziell die beiden Kinder Ricky, 47, und Silja, 45, Wiesnwirte. Letztlich war das nur noch eine Formalie, denn die beiden sind ja mit dem Oktoberfest großgeworden. Silja sagt: "Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie ein normaler Besucher die Wiesn erlebt." Einmal hat sie für eine Fernsehsendung auf eine Bierbank steigen müssen, um zu feiern wie die Zeltgäste. Das kam ihr sehr seltsam vor: "Ich weiß nicht, ob ich überhaupt auf die Wiesn gehen würde."

Das klingt nur auf den ersten Blick ein wenig seltsam. Wirt und Gast, das sind eben zwei grundverschiedene Rollen, die nicht vermischt werden dürfen, wenn der Laden florieren soll. Und die beiden Steinberg-Kinder, die ja nun auch schon ziemlich erwachsen sind und längst eigene Kinder haben, sind in die Wirtsrolle früh hineingewachsen. Schon nach der Grundschule ging es während der Wiesnzeit nachmittags ins Zelt.

Dort gibt es das berühmte "Stüberl", den Rückzugsort der Familie, in dem auch Ministerpräsident Franz Josef Strauß gerne saß, debattierte und dabei ein paar Flaschen Bocksbeutel vernichtete, bis er einnickte. Hier machten tagsüber die Kinder ihre Hausaufgaben, später dann kamen kleinere Jobs im Zelt hinzu. Silja tütete die Hendl für den Straßenverkauf ein oder nahm die Bons von den Bedienungen entgegen. So ging das los.

Dergleichen hört man öfters von Wiesnwirten. Aber eine ganz normale Wirte-Dynastie sind die Steinbergs halt doch nicht. Die Eltern und die Tochter sind etwa höchst engagierte Mitglieder einer christlichen Freikirche und tiefgläubig, während man den anderen Wiesnwirtefamilien sicher nicht zu nahe tritt, wenn man sagt, sie leben in der Regel einen pragmatischen Katholizismus. Bei den Steinberg-Eltern aber wird regelmäßig gebetet und in der Bibel gelesen. Missionarischer Eifer ist ihnen aber fremd. Tochter Silja schloss sich ihnen nach etwas Zögern mit großer Überzeugung an, wie sie sagt. Sohn Ricky hält noch etwas Abstand. Ausfluss des Glaubens ist auch die familieneigene Stiftung "'S Münchner Herz", die etwa mit der Benefizveranstaltung "Stars im Prinze" bedürftige Münchner unterstützt.

Margot und Günter Steinberg haben 2010 nach langem Hinbenzen des Verlegers ein Erinnerungsbuch mit dem sinnigen Titel "Maßvoll" und dem noch schöneren Untertitel "Ein Leben mit Bibel und Bier" herausgebracht. Darin erzählen Margot und Günter Steinberg sehr offen von ihren Ehe- und anderen Krisen und auch, wie ihnen der Glaube schließlich geholfen hat, diese Krisen zu bewältigen. "Wir dachten uns: Wenn das jemandem Hoffnung macht, der in einer ähnlichen Situation ist wie wir damals, dann ist es das wert", sagt Günter Steinberg. Die Kollegen hätten überwiegend positiv reagiert oder hätten das Buch zumindest "mutig" gefunden.