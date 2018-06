8. Juni 2018, 20:08 Uhr Landpartie Neun Museumstipps im Münchner Umland

Gemeinsam widmen sich die Museen und Galerien dem Thema Identität. Ambitionierte schaffen die Tour an einem Tag.

Von Sabine Reithmaier

Ob es eine gute Idee ist, an einem Tag neun Museen zu besuchen? Ist vielleicht schon ein bisschen viel Fahrerei. Aber andererseits: Wenn sich so viele Museen rund um München unter dem Motto "Landpartie" zu einem Verbund vereinen, lädt das doch zu einem ganz außerordentlichen Ausflug ein. Es ist schon das sechste Mal, dass sich Einrichtungen aus Dachau, Erding, Fürstenfeldbruck, Ismaning, Starnberg und Schöngeising zu einer Ausstellungsreihe zusammenschließen. Freising fehlt heuer, dort wird umgebaut.

Bayerns letzter König

Ludwig III.,Bayerns letzter König, eröffnete 1914 das Museum am Starnberger See. Dafür erhält er jetzt eine Ausstellung. (Foto: Museum/Wörsching)

Alle an einem Tag sind übrigens nur zu schaffen, wenn die Häuser zu Sonderöffnungszeiten bereit sind. Zum Glück hat die Starnberger Museumsleiterin Sibylle Küttner kein Problem, schon um 8.30 Uhr durch ihre Ausstellung zu führen. Das gemeinsame Thema, dem sich die Museen in diesem Jahr widmen, lautet "Identitäten". Klingt ein bisschen beliebig, dachte man sich während der Anreise. Kann ja eigentlich jeder machen, was er will.

In Starnberg hat sich das Museumsteam auf Spurensuche begeben und stellt einen Monarchen vor, der ziemlich in der Versenkung des bayerischen Unterbewusstseins verschwunden ist. Und das obwohl Ludwig III. Bayern von 1912 an erst als Prinzregent - wie sein Vater Luitpold- und dann nach einer zweifelhaften Verfassungsänderung von 1913 bis 1918 als letzter König regierte. Großvater Ludwig I. freute sich jedenfalls sehr über die Geburt seines ersten Enkels am 7. Januar 1845, wie ein Originalbrief in einer Vitrine dokumentiert. Nach Starnberg passt das Thema auch deshalb gut, weil der König, seit 1875 überwiegend im Schlossgut Leutstetten lebend, das "Museum für den Würmseegau" einst eröffnet hatte.

Zum Dank dafür räumt die Ausstellung jetzt mit einer Fülle von Vorurteilen und Negativbildern auf, die Ludwig III. auch den Karikaturisten des Simplicissimus verdankt: Sie zeichneten ihn gern als kauzig wirkenden Sonderling mit schlecht sitzenden Hosen. Ludwig, der Landwirtschaft und Technik studiert hatte - ungewöhnlich für einen Wittelsbacher -, war alles andere als ein einfacher "Millibauer", wie ihn der Volksmund nannte. Im Gegenteil: Er war ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer, baute Gut Rieden zu einem Musteranwesen auf, produzierte Vorzugsmilch für Kinder, achtete strikt auf die Hygiene. Sogar der Verschluss einer Vorzugsmilchflasche findet sich unter den Exponaten. Politisch war er weniger erfolgreich; 1871 kandidierte er zwar bei den ersten Reichstagswahlen für die Patrioten-Partei, unterlag aber seinem Gegner. Als er König wurde, war er schon ein älterer Herr.

Er segelte und jagte leidenschaftlich gern. 1917 schoss er im besetzten Polen ein Wisent, das damals schon vom Aussterben bedroht war - das Foto, das ihn als posierenden Großwildjäger zeigt, ist ziemlich gruselig. Dafür entschädigen die vielen netten Familienbilder - Ludwig, kompetent im Umgang mit Medien, ließ die Fotos mit seinen zahlreichen Kindern gern als Postkarten drucken. München verließ er am 7. November 1918, um nicht zu einer Abdankung gezwungen zu werden. Schade, dass die Zeit nicht reicht, um sich in eine seiner weiteren Passionen zu vertiefen: Er ließ zu jedem Anlass Gedenkmünzen prägen.

König Ludwig III., bis 16. September im Museum Starnberger See, Possenhofener Straße 5