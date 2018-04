4. April 2018, 21:48 Uhr Zukunftstechnologien Frühsport mit Roboter

Wissenschaftsautor Ulrich Eberl beschreibt in seinem neuen Buch, wie künstliche Intelligenz unseren Alltag verändern wird. Er empfiehlt, sich "eine gesunde Mischung aus Begeisterung, Neugier und Skepsis" zu bewahren

Von Cristina Marina

Vor Zuschauern dreht der kleine Nao ziemlich auf: leise, anmutige Tai-Chi-Bewegungen, ein bisschen kicken - rechter Fuß, linker Fuß, sein Können beweisen. Dann begrüßt er mit ausschweifender Geste sein Publikum. "Einen Hang zur Theatralik hat er schon immer gehabt", sagt Ulrich Eberl. Nao trete gerne "ein wenig großspurig" auf.

Eberl ist so etwas wie Naos Ziehvater - erschaffen hat der Naturwissenschaftler ihn nicht. Der kleine humanoide Roboter stammt aus der Produktion des französischen Unternehmens Aldebaran Robotics. Ulrich Eberl hat ihn erworben; oder vielmehr als Vortragspartner eingekauft.

Denn zukünftig werden Mensch und Maschine immer mehr Seite an Seite arbeiten, in Ländern wie Japan sei das jetzt schon so. In seinen Vorträgen zeigt Eberl Fotos von Robotern, die in Fabriken mit den Menschen zusammen an einem Produktionstisch sitzen. Selbst in der Produktion werde längst nicht alles automatisiert, denn manche Aufgabe könne der Roboter, manch andere aber immer noch der Mensch besser, erklärt Eberl. In asiatischen Kulturen sei eine Zusammenarbeit selbstverständlicher als in westlichen. Um das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken, machen die Roboter auch den morgendlichen Betriebssport mit. "Das macht die künstlichen Kollegen sympathischer", sagt Eberl.

Ein Dreivierteljahr hat Ulrich Eberl in Japan, Europa und den USA recherchiert, um sein neuestes Buch zu schreiben: "Smarte Maschinen: Wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert". Der Zukunftsforscher aus Höhenkirchen beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). Er verantwortete 20 Jahre lang die weltweite Innovationskommunikation bei Siemens und gilt inzwischen als einer der renommiertesten Wissenschafts- und Technikautoren Deutschlands. Sein beruflicher Weg, sagt Eberl, sei immer von einer großen Neugier geprägt gewesen. Promoviert ist der Physiker 1992 in einem Grenzgebiet dreier Naturwissenschaften: Biologie, Chemie und Physik. Er befasste sich mit der Entschlüsselung der Photosynthese, wollte herausfinden, was da im allerersten Schritt, in der ersten Billionstel Sekunde passiert. "Auf diesem Feld gab es vier Nobelpreise in dieser Zeit, und das Tolle war: Mit allen vier Preisträgern haben wir an der TU München zusammen geforscht", erinnert sich Eberl. Er schloss mit der höchsten Auszeichnung ab.

Die Welt von Morgen: automatisierte Greifarme in der Produktion und Roboter Nao beim Vortrag. (Foto: Jörg Sarbach/dpa)

"Damals war das Thema so heiß wie heute KI", sagt Eberl. Doch seitdem sei nicht mehr viel passiert. Die Photosynthese beschreibt er als "eigentlich eine biologische Solarzelle": Pflanzen verwandeln Licht in chemische Energie, während als ein netter Nebeneffekt Kohlenstoffdioxid aus der Luft abgebaut wird. Diese natürliche Solarzelle sei zudem fast doppelt so effizient wie eine elektrische. Doch bis heute ist sie auf künstlichem Wege nicht nachzubilden. Mittlerweile haben die Wissenschaftler verstanden, dass die Biologie anders funktioniert, als die Technik es gerne hätte, sagt Eberl.

Das mag auch einer der Hauptgründe sein, warum der bewanderte Innovationsforscher nicht an die Gefahren glaubt, die beispielsweise der Tesla-Chef Elon Musk so gern zitiert: Würden die "smarten Maschinen" genauso rasant weiterentwickelt, stünde uns ein "dritter Weltkrieg" bevor, den die Menschen gegen die Roboter verlieren würden. "Ein beliebtes Motiv der Science-Fiction-Filmen", sagt Eberl, "doch kein wahrscheinliches Szenario". Denn die smarten Maschinen, so selbständig wie sie auch inzwischen "lernten", seien von den Menschen noch immer weit entfernt. In einzelnen Bereichen sind die Roboter zwar schon jetzt den Menschen überlegen - allerdings auch nur in diesen jeweils einzelnen Bereichen. "Sie sind richtige Fachidioten", folgert Eberl. Derjenige hingegen, der mit den Maschinen Böses anrichten könne, sei "nach wie vor der Mensch". Zumindest in den kommenden 20 Jahren werde sich daran nichts ändern.

Was sich hingegen ändern werde, sei nach Eberls Ansicht die Arbeitswelt, und sie tue es bereits. Fast alle Berufe seien betroffen, manche mehr, manche weniger. Roboter können jetzt schon gut laufen, greifen, sprechen und zuhören, sehen, lesen, analysieren und lernen. Was sie anstelle eines Menschen jedoch nie werden ausüben können, seien kreative, soziale oder besonders komplexe Tätigkeiten.

Wie vielleicht jene, die Ulrich Eberl sein Leben lang ausgeübt hat. Der 55-Jährige arbeitet seit 30 Jahren als freier Wissenschaftsjournalist, fast die Hälfte der Zeit war er Chefredakteur einer mehrfach international ausgezeichneten Zeitschrift für Forschung und Innovation, die Siemens herausgab. Vor zwei Jahren gab er seine Leitungsposition auf und machte sich mit einem Redaktionsbüro für Wirtschaft, Wissenschaft und Technik selbständig. Eberl hat mehrere Bücher geschrieben, die es mittlerweile in mehreren Auflagen und Übersetzungen gibt. "Smarte Maschinen" soll demnächst in türkischer Sprache erscheinen.

Ulrich Eberl ist Experte für das Thema künstliche Intelligenz. Ob die Entwicklung gut oder schlecht ist, vermag er noch nicht zu sagen. (Foto: Claus Schunk)

Eberl sagt, er sei schon immer gerne in fremde Welten eingetaucht. Wortwörtlich, denn die gesamte Familie tauche gemeinsam seit etlichen Jahren: "Australien, Hawaii, rund um die Welt". Die stillen Unterwasserlandschaften seien wie kleine verschiedenartige Welten, in denen man "ganz anders" wahrnehme, sich anders bewege, als habe man einen anderen Planeten betreten dürfen. Als Selbständiger hat Eberl auch neues Terrain betreten. Voriges Jahr hielt er um die 70 Vorträge bei Unternehmen, Ministerien, Stiftungen und dergleichen. Das empfinde er "spannender noch als das Schreiben", denn man komme mit Menschen "von Zwölf bis über 80 Jahren" in Kontakt und erlebe "sehr anregende Diskussionen". Die Einstellung, die Eberl bei dem Thema Künstliche Intelligenz für angemessen halte, sei sowieso "eine gesunde Mischung aus Begeisterung, Neugier und Skepsis". Nur eines dieser drei Ingredienzien wäre aus seiner Sicht des "falsch". Ob KI am Ende eher gut oder eher schlecht sei, lasse sich weder eindeutig noch allgemeingültig sagen. "Am besten über beide Möglichkeiten diskutieren."

Das soll man auch auf der Konferenz tun können, die Eberl zusammen mit dem Konradin Verlag und dem Fraunhofer Institut gerade organisiert. Sie findet am 15. Mai in Stuttgart statt und handelt vom Einsatz der KI in der Produktion. Schirmherrin ist die Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg.

Und doch: Wenn man den Wissenschaftsautor Ulrich Eberl fragt, was von alledem, das er bislang in seinem Leben erreicht hat, sein größter Erfolg sei, antwortet er: "Meine Familie und meine Kinder, auf die ich mich jeden Tag freue."