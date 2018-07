6. Juli 2018, 22:07 Uhr Wohnungssuche Letzter Tapetenwechsel

Raus aus der teuren Wohnung und rein in die Abrissbude: Christine Hopmann und ihr Sohn sind in einem leer stehenden Haus in Ottobrunn untergekommen. Allerdings nur, bis die Bagger anrollen. Das Anwesen aus den Fünfzigerjahren nutzen sie solange für kreative Stilexperimente

Von Gudrun Passarge, Ottobrunn

Idylle pur. Kleine Häuschen wechseln sich ab mit größeren. Die einen sind aus den Fünfzigerjahren, die anderen neu, überall wetteifern die Blumen in den Vorgärten um die schönsten Farben und Formen und die Gärten dahinter sind meist so groß, dass zwei Paare mühelos Federball spielen könnten. Auch Christine Hopmann sitzt inmitten der sommerlichen Gartenpracht, aber hier trügt der Schein. Sie sitzt auf Abruf hier, denn sie weiß, das Haus wird abgerissen und vorher muss sie eine neue Bleibe finden.

Das Haus und das Grundstück gehören ihren Freunden, sagt die 54-Jährige, und für sie und ihren Sohn Leon, 18, war es ein großes Glück, hier unterzukommen, solange bis die Abrissbagger anrollen. Denn zuletzt wohnte sie mit ihrem Sohn in einer möblierten Drei-Zimmer-Wohnung in Ottobrunn und musste 2170 Euro dafür bezahlen - pro Monat. Sie nahm das Angebot, in dem Fünfzigerjahre-Häuschen unterzuschlupfen, gerne an. Die Möbel der Vorbesitzerin sind noch alle da, aber das störte die beiden neuen Bewohner nicht. Sie kauften sich einfach einen großen Eimer weiße Farbe und strichen die Eichenmöbel damit an. Erstaunlich, welche Effekte sie dadurch erzielt haben. Hopmann spielt mit neuen und alten Elementen, sie hat sie geschmackvoll gemixt und selbst das Bad, ein Traum in Schweinchenrosa, wirkt dank einiger kleiner Kniffe fast kitschig schön. Die frisch geschnittenen Pfingstrosen in kleinen Fläschchen auf einer Ablage fügen sich da Ton in Ton ein. Sie hat Teppiche rausgerissen und schöne Böden darunter zutage gefördert. Manche Tapeten hat sie auch nicht überpinselt. Sie fallen eindeutig in die Kategorie "Kult". "Wir wollten es uns mit dem wenigsten Aufwand wohnlich machen", sagt die Mutter. Der Sohn war anfangs skeptisch. Aber jetzt ist auch er begeistert. Im Garten hat er im Gewächshaus eine große Tomatenzucht angelegt, die sich vielversprechend entwickelt hat und auch sein Zimmer hat er seinen Wünschen entsprechend gestaltet. "Das Schöne ist, man muss ja nicht aufpassen, es kommt ja doch alles weg", sagt er. Deswegen war es kein Problem, mal mit Farben zu experimentieren. Eine Wand in seinem Zimmer hat er in einer Art Bordeaux-Rot gestrichen.

Eine Umstellung von der möblierten Wohnung auf das Haus war es für die beiden schon. Für die Küche wurde Christine Hopmann bei den Kleinanzeigen fündig. Auch hier zeigt sich ihr besonderer Geschick, Stilrichtungen zu mixen. "Wir haben keine Waschmaschine und keinen Geschirrspüler. Ein bisschen fühlt es sich an wie Campingurlaub." Dafür hat sie Wasser und Strom, und der Öltank war voll. "Und das Gute ist, dass es mietfrei ist", sagt sie. Für die 51-Jährige war es gar nicht so einfach, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Alles fing mit dem Verkauf ihrer Doppelhaushälfte an. "In zehn Minuten war sie weg", sagt sie, und lieferte damit das Startkapital, um zusammen mit ihrem Mann in Österreich am Wörthersee ein neues Leben zu beginnen. Ein Sohn war schon aus dem Haus und studiert in Cottbus, der andere, Leon, hatte gerade das Abitur gemacht und war auch auf dem Sprung, das Elternhaus zu verlassen. Doch das mit Österreich funktionierte nicht. Ihr Mann lebt mittlerweile in Weyarn und sie selbst zieht es in den Norden, während Leon sich nach einem Zimmer in Innsbruck umschaut, wo er im Herbst ein Studium beginnen will.

Christine Hopmann kam nach dem kurzen Abenteuer Österreich im vergangenen November nach Ottobrunn zurück, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbracht hat. Sie ging zum Arbeitsamt und erfuhr, dass sie schwer vermittelbar sei, weil sie die vergangenen 20 Jahre nicht gearbeitet habe. Und sie erfuhr bei der Wohnungssuche, dass Vermieter es nicht schätzen, wenn jemand keine Lohnabrechnungen vorlegen kann. "Man dreht sich immer im Kreis." Deswegen blieb nur die möblierte Wohnung, die sie für ein halbes Jahr mietete, als Zwischenlösung. Dann kam das Angebot, in dem Pop-up-Haus zu wohnen, wie Hopmann es nennt, das bald abgerissen wird. Vielleicht im Oktober. Aber bis dahin will sie weg sein. Sie hat sich selbst die Frist gesetzt, bis Anfang September zu wissen, wohin sie ihr Weg führt. Flensburg, Kiel, Lübeck ist der Raum, in dem sie sucht, auch an der dänischen Grenze. Sie könnte sich vorstellen, dort ein Häuschen zu kaufen und eine Frühstückspension zu betreiben. Vielleicht, so sagt sie, kommt später noch eine Freundin dazu. Sie habe in Ottobrunn einen guten Job und eine schöne Wohnung, "aber von ihrer Rente kann sie sich die Miete nicht mehr leisten".

Doch im Moment ist noch kein Objekt in der engeren Wahl. Hopmann reist immer wieder gen Norden, um ihr Traumhaus zu finden. Trotzdem, sagt sie, hätte sie gerne auch in Zukunft einen Anlaufpunkt in Ottobrunn, denn sie hat ja viele Freunde hier und auch noch ihre Mutter, die im Altenheim lebt. Sie zeigt auf ein Nachbarhaus, in dessen Garten noch ein kleineres Häuschen steht. Bislang wohnt dort noch jemand. Aber Hopmann hat sich schon angemeldet. Wenn das nicht klappt, vielleicht gibt es ja noch in einem anderen Garten so eine Unterkunft, sagt sie.