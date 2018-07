17. Juli 2018, 22:15 Uhr Wohnungsbau Platz für Familien und eine WG

Pullacher Wohnungsbaugesellschaft feiert Richtfest an der Hans-Keis-Straße

18 Jahre lang haben die Verantwortlichen der Wohnungsbaugesellschaft Pullach keinen Richtspruch mehr gehört, umso größer waren Freude und Zufriedenheit, als es am Montag in der Hans-Keis-Straße 26 a wieder einmal so weit war: Hier entstehen 21 Wohneinheiten mit Größen zwischen 27 und 120 Quadratmetern. Anfang 2019 soll das Gebäude schlüsselfertig sein, die Baukosten in Höhe von geschätzt 7,5 Millionen Euro finanziert die Wohnungsbaugesellschaft aus eigenen Mitteln. Damit erweitere Pullach sein Wohnraumangebot vor allem für Familien mit Kindern sowie für Angehörige, die beispielsweise ein Familienmitglied betreuen, sagte die Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Die Wohnungen werden nach sozialen Gesichtspunkten durch die Gesellschafter der Wohnungsbau Pullach vermietet. Den endgültigen Kriterienkatalog zur Vergabe der Wohnungen will der Gemeinderat im Herbst beschließen. In die Bewertung fließen die Lebens- und Arbeitsjahre in der Gemeinde ein. Bewerber, die in einem sozialen Beruf in Pullach arbeiten, werden besonders gefördert.

Fest steht bereits, dass im Parterre des fünfstöckigen Hauses fünf Menschen mit geistiger Behinderung mit vier Bewohnern ohne Behinderung zusammen wohnen werden. Sie finden auf 284 Quadratmetern neun Schlafzimmer, drei Bäder, eine Wohnküche und ein gemeinsames Wohnzimmer vor. Träger ist der Münchner Verein "Gemeinsam leben lernen."

Die Pullacher Bürgermeisterin, die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnungsbaugesellschaft ist, sprach von einem "architektonischen Zacken", der hier entstanden sei, "gelungen und nach modernsten Standards gebaut". Das fünfte Geschoss ist mit umlaufendem Balkon angelegt. Im Außenbereich sind Grünflächen und ein kleiner Spielplatz geplant. "Mit der zweigeschossigen Tiefgarage werden wir außerdem die Parkplatzprobleme an der Hans-Keis-Straße lindern", sagte Herbert Mesch, der Geschäftsführer der gemeindlichen Wohnungsbaugesellschaft.