6. Juli 2018, 22:07 Uhr Wissenstipp Schlossführung

Rundgang für Senioren mit Gedächtnis- und Orientierungsproblemen

"Zu Besuch beim Kurfürsten" ist der Titel der Führung für Senioren mit Gedächtnis- und Orientierungsproblemen, die Amanda Ramm an diesem Sonntag, 8. Juli, im Neuen Schloss Schleißheim am Max-Emanuel-Platz in Oberschleißheim anbietet. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist im Kassenraum des Schlosses. Anmeldungen unter t 179 04-444 werden erbeten.