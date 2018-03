13. März 2018, 21:59 Uhr Wissenstipp Paul-Klee-Ausstellung

Führungen zur Ausstellung "Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses" in der Pinakothek der Moderne beginnen an diesem Mittwoch

Mit der aktuellen Ausstellung "Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses", die noch bis zum 10. Juni läuft, widmet sich die Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40, den Herausforderungen einer technisierten, rationalisierten Welt, mit denen sich der Maler in den Zwanzigerjahren künstlerisch auseinander gesetzt hat. Führungen durch die Schau werden an diesem Mittwoch, 14., sowie am Donnerstag, 15. März, angeboten. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 14 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Karten gibt es an der Tageskasse.