3. Mai 2018, 21:53 Uhr Wissenstipp Mythos Karl Marx

Vortrag von Konrad Löw

200 Jahre wäre er in diesem Jahr geworden, der Gesellschaftstheoretiker Karl Marx. Über ihn und seine heutige Relevanz spricht der Politologe Konrad Löw an diesem Freitag, 4. Mai, in seinem Vortrag mit dem Titel "Der Mythos Karl Marx - Eine aktuelle Herausforderung". Die Veranstaltung im Zentrum der Universal Peace Federation an der Bodenseestraße 19 beginnt um 19 Uhr.