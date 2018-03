22. März 2018, 22:00 Uhr Wissenstipp Künstlerbücher basteln

Die Kunstvermittlung "Filomele" lädt Kinder zu einem kostenlosen Ferienworkshop in die Sammlung Goetz ein

"Book it! Gestalte dein eigenes Künstlerbuch!": Mit dieser Aufforderung lädt die Kunstvermittlung "Filomele" Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren am Montag, 26. März, zu einem kostenlosen Ferienworkshop in die Sammlung Goetz, Oberföhringer Straße 103, ein. Der Kurs beginnt um 10.30 Uhr und dauert zweieinhalb Stunden. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 15 Personen beschränkt. Anmeldungen werden unter www.filomele.de entgegen genommen.