11. April 2018, 21:50 Uhr Wissenstipp Geschlechterturbulenzen

Der Sozialwissenschaftler Michael Meuser im Bildungszentrum

Wie stark ist die gesellschaftliche Dominanz der Männer ins Wanken geraten? Diese Frage wirft der Sozialwissenschaftler Michael Meuser an diesem Donnerstag, 12. April, in seinem Vortrag "Geschlechterturbulenzen - Männlichkeit im Umbruch" im Bildungszentrum Einstein 28 an der Einsteinstraße 28 in München auf. Die VHS-Veranstaltung in der Reihe "Männerdämmerung" beginnt um 19 Uhr. Anmeldung am Veranstaltungstag unter t 480 06-62 39. Restkarten an der Abendkasse. stz