10. April 2018, 22:08 Uhr Wissenstipp Führung durchs Maximilianeum

Die "Histonauten" bieten eine Führung durch den Bayerischen Landtag an

Seit 1949 ist das Maximilianeum der Sitz des Bayerischen Landtags. Gleichzeitig beherbergt das Gebäude in seinem Treppenhaus Büsten von Dichtern und Philosophen sowie Porträts von Erfindern, Entdeckern und Universitätsgründern. An diesem Donnerstag, 12. April, von 15 bis 17 Uhr veranstalten die "Histonauten" unter dem Titel "Das Maximilianeum" eine Führung mit Markus Nadler durch das Bauwerk des Architekten Friedrich Bürklein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden unter t 26 02 32 08 oder per E-Mail an anmeldung@histonauten.de entgegen genommen. Treffpunkt ist die Pforte des Maximilianeums, Max-Planck-Straße 1.