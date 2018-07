15. Juli 2018, 22:08 Uhr Wissenstipp Drei Zeitgenossen

Der Glaube und das Leben aus drei unterschiedlichen Perspektiven stehen im Mittelpunkt der Ausstellung "A Muslim, a Christian and a Jew" des israelischen Künstlers Eran Shakine, die derzeit im Jüdischen Museum, St.-Jakobs-Platz 16, läuft. Anhand von Skizzen aus Ölwachskreide entlarvt er die Vertreter der drei Weltreligionen, einen Muslim, einen Christen und einen Juden, als äußerlich nicht unterscheidbare Zeitgenossen. An diesem Dienstag, 17. Juli, von 14 Uhr an können Seniorinnen und Senioren mit Eintrittskarte an einem kostenlosen Rundgang durch die Schau teilnehmen.