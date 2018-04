27. April 2018, 21:59 Uhr Wissenstipp Die Ludwigstraße

Führung beginnt an Staatsbibliothek

"Von der Staatsbibliothek bis zum Siegestor" - so lautet der Titel einer Veranstaltung der VHS-Reihe "Die Ludwigstraße alt und neu" an diesem Samstag, 28. April. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr an der Staatsbibliothek, Ludwigstraße 16.