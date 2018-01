1. Januar 2018, 21:45 Uhr Wissenstipp Die Heiligen Drei Könige









Wissenswertes über "Caspar, Melchior und Balthasar" und ihren Gang nach Betlehem ist an diesem Donnerstag bei einem Vortrag mit Kaija Voss im Gasteig zu erfahren

Von einem Stern über Betlehem wurden sie einst zu Jesus geführt, so steht es über den Weg, den die heiligen drei Könige, Weise aus dem Morgenland, zum Sohn Gottes in der Krippe zurücklegten, in der Bibel geschrieben. Mehr über "Caspar, Melchior und Balthasar" und ihren Gang nach Betlehem ist an diesem Donnerstag, 4. Januar, bei einem Vortrag mit Kaija Voss im Gasteig, Rosenheimer Straße 5, zu erfahren. Die VHS-Veranstaltung "Die Heiligen Drei Könige mit ihrem Stern" beginnt um 18 Uhr.