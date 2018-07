8. Juli 2018, 21:56 Uhr Wissenstipp "Blind Faith"

Im Werk von Jol Thomson schlagen sich Erkenntnisse aus der Physik wie aus der Wissenschaftsphilosophie gleichermaßen nieder. Anlässlich der Ausstellung "Blind Faith: Zeitgenössische Kunst zwischen Intuition und Reflexion" im Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, in der Thomson vertreten ist, spricht der Künstler an diesem Dienstag, 10. Juli, in der Reihe "Talks & Tours" im Angesicht seiner Arbeiten mit dem Astroteilchenphysiker Stefan Schönert. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.