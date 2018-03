18. März 2018, 22:01 Uhr Wissenstipp Blick in die Werkstatt

Joseph Vilsmaier berichtet in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste über die Entstehung seines Films "Herbstmilch"

Mit der Verfilmung des autobiografischen Romans "Herbstmilch" - der Lebenserinnerungen der Bäuerin Anna Wimschneider - gelang Regisseur Joseph Vilsmaier 1988 eine Adaption, die auf authentische Weise in den ländlichen Lebensraum eindringt. An diesem Montag, 19. März, ist Vilsmaier in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste am Max-Joseph-Platz 3 zu Gast und berichtet in der Reihe "Aus unserer Werkstatt" über die Arbeit an diesem Film. Die Veranstaltung mit dem Titel "Herbstmilch - Filmvortrag und Gespräch" beginnt um 19 Uhr.